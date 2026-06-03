何漢權 - 香格里拉對話會｜教育現場

由英國國際戰略研究所主辦，於新加坡舉行的香格里拉對話會（Shangri-La Dialogue，中文簡稱「香會」），至今已是第23屆。本屆共有40多個國家及地區政要、防務官員及國際智庫參與，屬世界性並具影響力的，特別在世界國防事務上，屬於重要性的會議。

「理想國度」

美國戰爭部長赫格塞斯在新加坡舉行的安全論壇「香格里拉對話」演說。（圖片由與會者提供）

香格里拉寓意「理想國度」，再用上「對話」作為引導國家防務敏感話題的重要原則，筆者認為，主辦單位具慎密心思，且樂觀進取，事實上，各方與會者只要真誠對話，採取客觀公正，平等看待，尊重參與「對話」的各方，求同存異，認真對話，集思廣益，多贏多邊的共融世界，於軍事、於政經、於民生都能走出健康發展之路。

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「對話」應是先有事實的鋪陳，再有道理、感受的申論，然後加上邏輯的辯證，再將事實加強鞏固，最終是面對問題及解決問題方案的提出，一起擷取樂觀向前的，造就多贏的價值取向。無疑，香會的進行及結果，都是活生生的價值教育乃至國民教育的重要示例，教育現場值得探討。

但看美國國防部（戰爭部）部長赫格塞斯於香會的發言，「在太平洋地區實現一種持久而有力量的平衡，中國不能例外」，又謂「中國史無前例的軍事建設及在地區內外不斷擴張的軍事活動」。赫格塞斯的公開講話，並非按事實全部的「對話」，而是刻意帶着誤導國際的強力宣示。看看世界地圖，美國位置在哪？當今世界究竟有哪一個具戰略重要位置的地區，沒有美國的海軍駐紮？

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赫格塞斯說現今要維持太平洋地區力量的平衡，中國不能例外，即是說，太平洋是美國的大內海，除美國可以例外地，獨大獨霸，有資格維持力量平衡外，其他任何國家都不可以。他又質疑中國近年進行史無前例的軍事建設。

先不論中國近代百年受列強入侵，至弱國無外交，走上任人魚肉的痛史之路，全民艱苦奮鬥至今天，才能建立強軍強國之路。單看自二戰至今天，由弱勢到強勢，中國的軍事與外交，何曾有侵略別國一分一寸土地，更遑論膽大妄為，擄劫、擊殺他國領袖，以及反覆循環拿着制裁的權杖，以強大武力做後盾，肆意橫行。

事情有演變過程，序章與續篇都得看，今天世界確是變亂交織，善良價值難確立，究竟亂源從何而來？

文：何漢權

作者為國史教育中心（香港）校長，長期關注學生全人成長及教學專業發展課題。

本文原標題為〈香會〉。

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