梁超然 - 在校長、老師與家長之間的見家長藝術｜雪中送炭

從二千年踏入教育界至今，我經歷過無數的家長講座與活動，其中最令家長與老師們緊張的，必然是「家長日」。這些年來，隨着我自身角色的轉變，對家長日的體會也越加深刻。自從有了兩位寶貝——大女已升上中一，小女在小學四年級——家長日的意義對我而言更添一層親切與責任。

見家長的真正價值

這些觀點都能啟示我們，教育與見家長的過程，正是幫助孩子在困境中找到希望、在挑戰中學會勇敢，並在生活中培養責任感。（AI 生成示意圖）

早年擔任班主任時，我曾以為見家長的最佳方式，就是如實地將學生在校的表現一五一十地報告。然而年少氣盛，處理問題未夠成熟，結果往往令家長失落而歸。幸得前輩出手調整，才讓我在一次次失敗中學會，見家長並非單純的「匯報」，而是一門需要技巧與藝術的交流。自此之後，無論是副校長或校長的身份，我都會主動在校園與家長打招呼，聆聽他們的意見，解答他們的疑惑。這些互動，讓我更深刻理解「見家長」的真正價值。

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然而，作為家長的我，在見家長的時候亦難免心情忐忑。尤其是當兩個寶貝在學業或生活上有些未如理想，甚至出現小缺失時，我也會期待老師能給我指引方向。這份忐忑，正是每一位家長的真實心情：既擔心孩子的不足，又渴望得到教育者的啟發。這讓我更能體會到，見家長的藝術，不僅是老師的責任，也是家長與教育者之間的互相扶持。

曾國藩曾言：「凡事皆有極困難之時，打得通的，便是好漢。」這提醒我們，孩子的挫折與反叛，都是成長的必經之路。馬化騰指出，人生奮鬥在於「抓住時代的機遇，並持續學習」；馬雲說：「今天很殘酷，明天更殘酷，但後天很美好」。這些觀點都能啟示我們，教育與見家長的過程，正是幫助孩子在困境中找到希望、在挑戰中學會勇敢，並在生活中培養責任感。

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我慶幸自己為兩位女兒選擇的學校，皆是最優秀的。除了課程設計與教學理念與時並進，更重要的是老師們真心用心，願意與孩子同行。這份用心，正是教育的靈魂。作為校長，我深知隨着孩子成長，見家長的次數會越來越多。但我最大的期盼，是我們的老師能持續以真誠與耐心，與孩子和家長同行。

見家長的藝術，不僅是技巧，更是一種態度：用心去聆聽，用心去理解，與家長共同進步，與孩子一同學習。教育是一場長跑，見家長是其中的關鍵一程；唯有攜手同行，方能讓孩子在人生的道路上走得更穩、更遠。

文：梁超然

作者為寧波第二中學校長，熱愛文史，以范仲淹王安石梁任公為師，心懷大同，踐行人人為我我為人人。

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