何漢權 - 香港的教科書｜教育現場

「一國兩制」下的香港，具備不少寶貴的特色，既是特色，多少也只僅此一家，這家歷史文化的積深積厚，內涵受旁人稱羨，別處也難以翻版，咱們要努力傳承與開拓。

中史教科書傳達中國四大領域

中史教科書要盛載並傳達的中國，概分四大領域，那就是「文化上的中國」、「多元民族搏成的中國」、「地理上的中國」及「具法理基礎的中華人民共和國」。（資料圖片）

教育領域上，多元化辦學模式，凝聚一個又一個辦學團體開展辦學，發揮理想與貢獻，建構具香港特色的辦學優良作風，嘉惠學子；另一是由教育局設定課程大綱，鼓勵民間各出版機構，按大綱指示，申請出版教科書，整體而言，小小的香港，多間出版商都會爭取出版，務求被教育局將之列入「適用書目表」。這些香港的特色，一直為四鄰稱羨，學界乃至社會各界都要共同珍惜。

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筆者教學經年，看具香港特色的各科教科書的出版，都能呈現相同的優點，那就是內容豐富多元，圖文並茂，教學輔助資源多樣化，頗能引發學生學習動機，對課擔較多較重的老師而言，確實幫助不少。

筆者任教中史科多年，中史教科書確實都呈現上述優點，更且，會設不同欄目及活動建議，如歷史趣味既有小知，亦有反思，以及十分重要的價值觀，這些大教育的選擇題，都有輔助教材提供，可讓教師因應學生程度、教學進度及專業判斷，從而選取或剪裁，活用於課堂教學。

中史教科書要盛載並傳達的中國，概分四大領域，那就是「文化上的中國」、「多元民族搏成的中國」、「地理上的中國」及「具法理基礎的中華人民共和國」，改版的初中中史教科書的文字表述、史實訂正、史觀確定等，都能從四大方面着眼，既符合「一國兩制」融合的要求，亦切合學生學習中史（國史）的需要。

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以文化上的中國為例，按照考古最新成果，將早期國家上限移至仰韶、良渚文化，而並非是記載始自夏朝。從多元民族搏成的中國看，滿清改為清廷，更體現民族平等。

從地理上的中國審視，歷史地圖既符合國家自然資源部的規範，並清晰標示歷代政權疆界及政權部族界，反映中國歷史上是統一的多民族國家。從具法理基礎的中華人民共和國的原則出發，務要按史實對國家領導人作中肯評價，並非在資料不全的情況下，硬要作出負評；而補充國家取得的多方面成就亦有必須，從而讓學生全面認識國家的發展。

無疑，改版的初中中史教科書終究完成，各方都付出時間與心力，精神源流繫於「家國為念」。

文：何漢權

作者為國史教育中心（香港）校長，長期關注學生全人成長及教學專業發展課題。

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