教育評議會 - 感恩祖國 穹蒼有港人︱來論

回望二〇〇三載人航天初啟之時，神舟五號載著航天員楊利偉隻身飛向幽邃太空，那是我國載人航天史上的第一步，全國同胞無不屏息凝神，既激動亦帶著一絲對未知的忐忑。時至今日，二十多年過去，國家航天事業經歷了令人驚嘆的跨越式躍進，從一人單日飛行，到如今太空站長期有人駐守、多人多天太空漫步，甚至大步邁向登月計劃。在這條由無數科技英才用汗水與智慧鋪就的登天之路上，如今在國內有過百名頂尖宇航員正接受嚴格訓練。令人振奮的是，在這場高手如雲、選拔極其嚴苛的第四批預備航天員甄選中，來自香港的黎家盈脫穎而出，成功入選為載荷專家，即將肩負國家任務飛上太空。這一步，不僅是黎家盈個人的一小步，更是香港人歷史性地參與國家航天偉業的一大步。

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「這一步，不僅是黎家盈個人的一小步，更是香港人歷史性地參與國家航天偉業的一大步。」 央視截圖

黎家盈一小步 港人參與國家航天一大步

這項歷史性突破，背後有着深遠的政治與時代意義。黎家盈能在極高淘汰率的選拔中通過重重考驗，足證其專業技術、體能與心理素質皆達到國家級乃至世界級的頂尖水平，展現了香港科研人才的出眾能力。更重要的是，國家首次在港澳地區選拔載荷專家，並最終選中香港代表，充分體現了中央對香港青年的器重與厚待。這不單是政策上的傾斜與關懷，更是「一國兩制」政策切切實實、成功實踐的生動寫照。感恩祖國的偉大包容與遠見，讓香港同胞在回歸後，能有機會與祖國人民攜手並肩，共享航天事業的偉大榮光，將香港人的身影留存在浩瀚穹蒼。

深入了解黎家盈的背景，更讓人對其由衷敬佩，為年輕一代立下了高尚的榜樣。她本身已擁有博士學位，並在香港警隊中擔任警司，事業成就卓越，社會地位高尚；在家庭生活上，她更是三名兒女的母親。在日常工作與家庭照顧已忙得不可開交的情況下，她本可選擇留在舒適圈，享受安穩優渥的生活，卻依然毅然決然投身極其艱苦、考驗體能與意志極限的航天員特訓。這種甘願放下高官厚職、告別安逸、不畏千辛萬苦去爭取並完成國家任務的舉動，正正體現了堅毅不屈的獅子山精神。面對嚴苛的航天特訓，她迎難而上，用汗水詮釋了香港人永不言敗、敢於拼搏的底色。而她的無私投入，更源於內心深處希望盡自己最大能力為國家航天事業出一分力的擔當，完美實踐了「東江水流」飲水思源、回饋祖國的崇高情懷。

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「面對嚴苛的航天特訓，她迎難而上，用汗水詮釋了香港人永不言敗、敢於拼搏的底色。」 央視截圖

體現獅子山精神 實踐飲水思源

黎家盈的成功入選，亦讓我們深刻看到國家在科技領域日漸成熟、甚至在多個航天領域超越西方國家的強大實力。這絕非偶然，而是國家長期以來堅持基礎教育、高瞻遠矚培訓科技人才的卓越遠見。「科教興國」絕對是國家未來的核心發展路向，香港作為國家不可分割的一部分，亦必須緊隨國家發展步伐，主動擔起培訓未來科技人才的重要責任。

為了讓這份寶貴的航天精神與愛國情懷在香港薪火相傳，教育評議會在國家的全力支持下，將會在香港中小學逐步落實推行系統化的航天教育課程。我們期望透過這些精心設計的課程，打破傳統科普教育的框架，讓小學生及中學生對航天學、太空科學以及宇航員的訓練生活有了初步且正確的認識，從小在他們心中播下科研與愛國的種子。

教育評議會深信，透過持之以恆的教育培訓，香港定能進一步培育出更多像黎家盈一樣文武雙全、德才兼備的優秀人才。黎家盈的升空，是香港航天夢的璀璨起點，透過本地航天教育的扎根與國家的強大後盾，未來將會有更多香港青年並肩祖國，在浩瀚宇宙中留下屬於港人的驕傲足跡。



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