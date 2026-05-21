胡嘉瑩 - 父母真正功課 審視自己的童年丨媽媽學神

有人說，孩子其實是父母的一面鏡。父母的言行舉止、情緒反應，甚至那些自己也未曾察覺的內在信念，都會一點一滴映照在孩子身上。很多時候，我們以為自己在教導孩子，原來同時也在重演自己的成長故事。

世界很危險？

那一刻我才明白，原來我不是單單在保護孩子，我其實在傳遞一種對世界的想像——世界是危險的，需要時刻提防。而孩子，也在不知不覺中接收了這種訊息。（示意圖）

數年前，我有一次參與屬靈導師的指導旅程。在那段安靜反思的過程中，我才驚覺自己內心原來藏着許多「internal fear」——一種說不清的擔憂與不安。我常常掛在嘴邊的口頭禪是「好驚呀」、「小心啲」、「唔好整親」。起初我以為那只是出於謹慎，後來慢慢回望，某些童年的畫面浮現眼前。

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我小時候跟嫲嫲一起住，她非常小心地保護我；媽媽亦常常問我：「你驚唔驚呀？小心唔好整親。」她們十分疼愛我，生怕我受到半點傷害。那份愛是真實的，但那份擔憂也同樣真實。長大後，我不自覺地把這種焦慮內化，成為自己面對世界的方式。當我成為母親，也自然地用同樣的語氣問孩子：「你驚唔驚呀？」久而久之，孩子有時真的會回答：「我驚……」

那一刻我才明白，原來我不是單單在保護孩子，我其實在傳遞一種對世界的想像——世界是危險的，需要時刻提防。而孩子，也在不知不覺中接收了這種訊息。

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回望上一代的父母，大多為了生計奔波勞碌，只求一家溫飽。在那個年代，社會對情緒教育與心理健康的支援並不充足，「管教」往往着重紀律與成績，較少觸及情感與內心需要。

今天的社會，對「原生家庭」和「成長創傷」有更多理解與支援。心理輔導、親職教育、情緒管理課程都比從前豐富。這或許是提醒：當我們成為父母，其實也有責任回頭看看自己的成長歷程。當我們願意誠實面對自己的恐懼、羞愧與不安，我們就多了一份選擇的能力，可以選擇不把焦慮傳遞下去，可以選擇用鼓勵代替責備、用信任代替恐嚇。

孩子是鏡子，他們映照出我們最真實的模樣。但這面鏡子不是用來自責，而是用來提醒與成長。或許，成為父母真正的功課，不止是教好孩子，而是在陪伴孩子成長的同時，也重新養育那個曾經受傷的自己。

當我們願意為自己的內在世界負責，下一代便能活得更自由。這，或許就是給孩子最好的禮物。

文：胡嘉瑩

作者為IB狀元，畢業於劍橋大學經濟系，Cana Academy Limited創辦人之一，亦是IB考官；育有一子一女。

原文標題為〈父母未處理好的童年〉

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