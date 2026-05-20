李建文 - 踏入世界舞台｜牆角寒梅

在這個全球局勢瞬息萬變的時代，教育早已不再局限於課室。真正能夠培養學生面向未來的能力，不止是課本上的知識，更是對世界的理解、對國際局勢的敏感度，以及面對複雜變局時的思考能力。

未來需要具備全球視野的青年

尤其令人欣慰的是，學生們在晚宴中不僅是聆聽者，更是積極的參與者。他們提出深思熟慮的問題，展現出自信、成熟與求知精神。（圖片來自該校FB）

早前，我校學生有幸參與亞洲協會香港中心35周年晚宴，這是一場匯聚政府、商界及國際事務領袖的盛會，共同探討亞洲與全球權力格局的轉變、中國等強國外交的角色，以及在科技顛覆與全球不確定性的時代中，如何在競爭與合作之間取得平衡。

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亞洲協會香港中心本身，就是一個極具意義的平台。亞洲協會於1956年由約翰．洛克菲勒三世在紐約創立，作為一個非牟利、非政府的教育組織，致力推動亞洲與美國之間的理解與合作。作為全球16個中心之一，香港中心自1990年成立以來，一直是本地重要的知識交流平台，匯聚來自世界各地的領袖、學者與政策制訂者，共同探討影響亞洲未來的重要議題。

筆者陪伴學生一同參與這場難得的學習旅程，並送上鼓勵與勉勵。教育從來不是單向的知識傳授，而是陪伴學生看見更大的世界，幫助他們建立更高的視野。這不僅是一場國際論壇，更是一堂最真實、最具深度的世界公民課。

當晚，我校學生有幸與多位傑出的國際領袖近距離交流，包括陸克文博士（Dr. Kevin Rudd）、河野太郎及陳啟宗。通過他們對全球權力動態、中國等強國外交，以及當前地緣政治挑戰的深入分享，學生們得以走出課本，真正接觸國際事務的第一現場。

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尤其令人欣慰的是，學生們在晚宴中不僅是聆聽者，更是積極的參與者。他們提出深思熟慮的問題，展現出自信、成熟與求知精神。其中一位同學更有幸親自向Kevin Rudd博士提問，從對話中深入了解地緣政治的複雜性，也讓他對國際關係有了更深層次的思考。

這樣的學習機會，定會讓學生銘記一生。這樣的平台，讓學生明白，世界並不遙遠，國際事務也並非與自己無關。今天在香港聆聽世界，明天便有可能站上世界舞台發聲。筆者始終相信，未來社會需要的，不止是成績優秀的人，而是具備全球視野、批判思維與責任感的青年。

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文：李建文

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

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