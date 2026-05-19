何漢權 - 歷史舞台劇 尋問林則徐故事｜教育現場

由國史教育中心（香港）主辦、香港理工大學合辦、教育局支持、優質教育基金贊助、眾多辦學及教育團體協辦的「年度中國歷史人物選舉」之膺選人物舞台劇《銷煙為民林則徐》，上周連續3天於理工大學綜藝館公演，教育局局長蔡若蓮博士、副秘書長陳碧華博士及律政司副司長張國鈞博士，分別蒞臨當主禮嘉賓致辭並全程觀看，3天以來近3000名現場觀眾，這是對台前幕後的工作人員，以及約30位以大中小學學生演員佔多數的戲劇熱愛者，無疑是最大的鼓舞。

喚起國史

3天的公演，好些現場觀劇的學界朋友及社會人士，傳予筆者對該劇的稱讚與鼓勵，「個人感覺今年的演出比去年更加可圈可點，特別是詠誦隊的幾位女演員。（資料圖片）

清朝道光年間的虎門銷煙，其後的中英鴉片戰爭，再是1842年被逼簽訂《南京條約》。當年今日其中一位主角林則徐，由銷煙到被流放新疆，為國為民是矢志不渝，民生是大事，大事就要一線到底，不迴避，且付上最大的魄力，認真面對，林則徐在新疆又着力水力建設工程。

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短短個半小時的演出時間，只是一方小塊的舞台場地，要在一齣話劇裏頭，演譯如此大時代、大場面、大故事並不容易。感恩的是由監製、導演，聯繫多位演員，變身多個角色，演活林則徐的幼童年代、青年到老年的奮鬥為民、以「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」的一生，向已崩壞的時代作出吶喊的共鳴。

3天的公演，好些現場觀劇的學界朋友及社會人士，傳予筆者對該劇的稱讚與鼓勵，「個人感覺今年的演出比去年更加可圈可點，特別是詠誦隊的幾位女演員，她們出場較多，台詞難度更高更複雜，但是無論年齡大小，每一位都展現出完美的完成度，令人十分佩服」、「非常精彩，非常感謝，我已經開始期待下一年的演出」、「活動真精彩，衷心讚賞，潤物無聲，作為中國人、作為校長，送上最誠摯的感謝」。

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林則徐的一生，喚起了國史、國學、國情及國安的綜合真實故事，方是結束，正當開始，筆者在舞台劇的公演之後，借用錢鍾書的話「希望它來，希望它留，希望它再來，這是人類歷史的努力方向」，當全民要向着中華民族偉大復興目標進發，無疑，尋問林則徐一生的故事，儼然成為今天乃至往後的動力源流之一。

文：何漢權

作者為國史教育中心（香港）校長，長期關注學生全人成長及教學專業發展課題。

本文標題原為〈歷史人物故事的尋問〉。

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