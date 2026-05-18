林則徐舞台劇圓滿落幕 跨院校師生同台 戲劇藝術活化國史教育

由國史教育中心（香港）主辦、香港理工大學合辦、優質教育基金贊助、教育局全力支持，並由眾多辦學及教育團體協辦、觀塘劇團製作的歷史舞台劇——《銷煙為民林則徐》，已於上周五（5月15日）至剛過去的周日（5月17日）一連三日，假香港理工大學賽馬會綜藝館順利公演。

銷煙為民林則徐

國史教育中心（香港）每年均策劃舉辦「年度中國歷史人物選舉」系列活動，涵蓋歷史人物公開選舉、專題研習報告比賽、知識問答比賽，以及歷史人物主題舞台劇演出等，藉此深化莘莘學子與社會大眾對中國經典歷史人物事跡的認知，並於學校及社會層面，進一步提升對國史、國學、國情及國安的整體感知，體悟「香港情‧中國心‧新世界觀」的深層內涵與時代價值。本年度活動以「時代精神，變革為民」為核心主題，在合共約14萬張有效選票中，林則徐憑藉逾9萬4千張高票，榮膺年度歷史人物。

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是次舞台劇亦以此主題為創作核心，緊扣林則徐一生經歷、禁煙銷煙壯舉與歷史貢獻進行改編演繹，以戲劇藝術活化歷史故事，賦予教育意義與傳承力量。演出的一大特色，是首度匯聚大、中、小學學生演員，聯同多位資深專業劇團演員同台傾力演繹，連續三場公演均獲得現場觀眾高度評價。

三日的公演分別邀得重量級主禮嘉賓蒞臨支持，包括教育局局長蔡若蓮博士（首演場）、教育局副秘書長陳碧華博士（第二場），以及律政司副司長張國鈞（壓軸場）。

國史教育中心（香港）校長何漢權代表主辦機構發言時指出，在現今AI及資訊科技步伐急促、短視頻廣泛影響受眾的年代，觀眾願意花一個多小時耐心欣賞一齣歷史舞台劇，實在需要極大的耐性與用心支持。他強調，各界的支持對推動國史教育帶來極大鼓勵；而這齣演繹林則徐一生的舞台劇，正正涵蓋了國民教育的四大領域――國史、國學、國情和國安教育。最後，何漢權以「希望它來，希望它留，希望它再來」寄託心聲，並透露第九屆「年度歷史人物選舉」活動已在緊鑼密鼓籌備中。

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首天擔任主禮嘉賓的教育局局長蔡若蓮致辭時，感謝國史教育中心（香港）自2018年成立以來致力傳承國史、弘揚中華傳統文化，策劃多元活動協助年輕一代建立歷史責任感與文化自信。蔡若蓮高度讚揚中心的用心，肯定歷史人物選舉系列活動深具教育意義。她續指，期盼藉著林則徐的歷史舞台劇，培養年輕人的國民身份認同，增強民族自豪感，並寄望學界能以「立德樹人」為目標，採取全方位策略持續優化歷史教育。

值得一提的是，局長蔡若蓮、副秘書長陳碧華及副司長張國鈞3位主禮嘉賓，均在致辭中引述了林則徐的名言，「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」。各人均認為此話字字鏗鏘，能有效勉勵新一代勇於承擔家國責任，滋養並建立愛國情懷。

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