尹淑芬 - 金陵研學促交流童心 共築家國情｜教評心思

中華基督教會何福堂小學30餘名師生，於4月遠赴六朝古都南京，開啟了一場兼具文化底蘊、友誼交流的學習交流之旅。此次行程滿載收穫，師生們行走金陵大地，感悟中華文脈，聯結兩地情誼，在實踐體驗中拓寬視野，圓滿完成了這場意義非凡的研學之行。

搭建兩地青少年交流

中華基督教會何福堂小學30餘名師生，於4月遠赴六朝古都南京，開啟了一場兼具文化底蘊、友誼交流的學習交流之旅。（作者提供）

南京交流之旅順利開展，離不開各界的鼎力支持與暖心相助。我們由衷感謝南京市委統戰部、玄武區委統戰部、南京市教育局、鼓樓醫院、江蘇香港文化促進會的貴賓式熱情招待，協助我校師生交流的行程；更要感謝我校校友會主席、南京市政協常委譚秉智全力牽線搭橋、慷慨贊助；同時感謝屯門區多位區議員同行支持，助力交流活動圓滿推進。

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研學首日，師生們滿懷憧憬抵達南京後，走進德基藝術博物館，感受藝術與科技交融的獨特魅力。同學們借助互動科技穿越古今，沉浸式領略古代金陵風華，更以童真姿態致敬藝術經典，在藝術薰陶中提升審美素養。

此次研學的核心亮點，是我校與南京銀城小學正式締結為姊妹學校，開啟兩地教育交流新篇章。兩校學子共同朗誦經典詩詞，鏗鏘有力的《少年中國說》響徹校園，盡顯朝氣與家國情懷。課堂內外，兩地學子暢談生活、分享心得，純真的友誼跨越地域，成為研學途中最溫暖的風景。

行程中，同學們不畏風雨、砥礪前行。雨中攜手攀登閱江樓，以堅韌毅力完成；走進科舉博物館，品讀古代學子求學之路，感悟勤學奮進的傳統品德；探訪南京航空航天大學，近距離接觸航空科技，在心中種下科技強國的夢想；漫步牛首山、金陵小城，感受南京深厚的歷史文化與古韻風情；最後走進南京總統府，在歷史遺蹟中深化對祖國歷史的認知，讓課本知識變得鮮活立體。

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返程途中，面對航班延誤的小插曲，同學們沉着自律、互相照應，用良好素養展現了何小學子的成長與蛻變。帶着滿滿的知識、友誼與感動，師生們平安返港，為研學之旅畫上圓滿句號。

短短4天的金陵之行，是一次文化交流之旅，也是一場友誼聯結之旅，更是一堂生動的成長教育課。作為校長，我欣喜於同學們在行走中感悟中華文化魅力，在交流中增進兩地情誼，在歷練中學會獨立與擔當。未來，我校將持續搭建兩地青少年交流平台，引領學子傳承中華優秀傳統文化，厚植家國情懷，協助孩子成為有擔當的新時代少年。

文：尹淑芬

作者為中華基督教會何福堂小學校長、教育評議會執委。

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