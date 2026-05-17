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張紫敏 - 任意地思想 顯化地創作｜視藝師語

知識轉移
更新時間：15:00 2026-05-17 HKT
發佈時間：15:00 2026-05-17 HKT

我們處於一個生活形態劇變的時代，近年的動盪感，讓人訴諸各種方法來尋找安定和目標，人類擁有影響現實的元素：信仰、思想和行動。與其任憑外在環境擺布，「顯化訓練」提醒我們：培養新的習慣和行為，採取行動才會成為有效的能量。

顯化訓練

在「顯化」意識下反覆提醒自己可以做到，或讓外力提醒你，當人站在有前瞻性、正面的訊息下，會顯化出有建設性、有激勵作用的果實。（AI 生成示意圖）
在「顯化」意識下反覆提醒自己可以做到，或讓外力提醒你，當人站在有前瞻性、正面的訊息下，會顯化出有建設性、有激勵作用的果實。（AI 生成示意圖）

在訓練創意思維的開首，我會提問學生：「問問自己，如果不是為了滿足別人的期望，而且知道一定要實現，那你真正渴望的是甚麼？」一旦想出心中的渴望，隨之行動和決策就應該以它為紅心。但要謹記，這個渴望通常會受到許多因素影響，有些不見得是你可控，也正正是「顯化訓練」中指出：「你想要就會實現」的念頭並不實際，而且還會引來墜落感。

延伸閱讀：陳國棟 - 靈育、美育及藝術跨領域探索（7）︱視藝師語

當人對渴望有清楚的認知，有助於推動目標在對的時間點發生，這關鍵在逐步提高自我認識，更準確地說，是通過對我們有所啟發、有好感的事物來填充自己。每當你想「顯化」一個目標，不要只專注在你想要實現的，而是要想：「為了這個結果，你必須成為怎樣的人？」

「顯化」背後的原理是正向心理學的內化過程，奠基於一個人與自我的對話，以及思考方式的改變。在「顯化」意識下反覆提醒自己可以做到，或讓外力提醒你，當人站在有前瞻性、正面的訊息下，會顯化出有建設性、有激勵作用的果實。

延伸閱讀：吳崇傑 - 建築藝術欣賞 由嚴迅奇到安藤忠雄｜視藝師語

事實上，「顯化」跟人的信念有關，關鍵是堅定信念，從堅定中培養一些你自己的方法，用實際而有規律的態度來應付日常生活，是心理學幫助實現平衡與幸福的方式。這不是為了等待結果發生，而是要讓你的信念、思想、情感和行動，與你想要創造的現實保持一致。

從心理學及神經科學的角度來看，它會重新建構潛意識的內在信念，這也解釋了為何信念會影響我們的行動和結果，足以超越AI時代的圍籬，重新由你掌握生活中的種種事情，剩下的就交給時間滾軸來解答。

電郵：[email protected]

文：張紫敏 

作者為香港美術教育協會會員、藝術與STEAM教育工作者。

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