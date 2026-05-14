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陳卓禧 - 在AI走進古樸校園時｜卓言絮語

知識轉移
更新時間：19:30 2026-05-14 HKT
發佈時間：19:30 2026-05-14 HKT

在上水金錢村，一個鄉土味的地方的一座古樸的小學校舍，引進了宇樹科技機械狗，學生由學習基礎編程控制機械狗行走，再升階引入AI訓練機械狗識別語音指令和模擬環境探索。「童遊集古村」活動，既有傳統文化的麵粉公仔和反雕拓印，也有無人機操控、VR漫遊古村和AI體驗區。一間學校，反映出特區政府的數字教育政策正在香港中小學陸續開花。

世界數字教育大會

在上水金錢村，一個鄉土味的地方的一座古樸的小學校舍，引進了宇樹科技機械狗，學生由學習基礎編程控制機械狗行走，再升階引入AI訓練機械狗識別語音指令和模擬環境探索。（資料圖片）
在上水金錢村，一個鄉土味的地方的一座古樸的小學校舍，引進了宇樹科技機械狗，學生由學習基礎編程控制機械狗行走，再升階引入AI訓練機械狗識別語音指令和模擬環境探索。（資料圖片）

「2026世界數字教育大會」正好就於本周一至三在杭州舉行。本屆主題是「人工智能+教育：變革、發展、治理」，期間發表的《全球數字教育發展指數（2026）》，首次把「超越人工智能的思維能力培養」納入，突出AI教育目標不止於培養會使用AI的工具人，而是能駕馭AI和超越AI的創新型人才。

延伸閱讀：陳卓禧 - 密碼寫在「熱誠」之中｜卓言絮語

本屆大會還在構建可落地的AI教育生態方面推出4項操作性成果：一、中國智慧教育公共服務平台全面升級；二、發布全球首個《人工智能教育倫理：參考框架》；三、發布世界數字教育創新十大案例；四、發布《人工智能教育應用系統》和《人工智能賦能智慧校園基本要素》兩項世界數字教育聯盟標準。

智慧機械狗是具身智能的一種，把人工智能從虛擬世界帶進物理世界。華為創辦人任正非認為，人工智能的最大價值是解決真問題。半年前在上海與一群全球頂尖程序員對談時，他算了一筆帳，運用AI把高爐煉鐵效率提高1%，以中國年產10億噸鋼計算，價值巨大；把洗煤精度提高0.1%，對40億噸煤炭產量的我國來說，就是一筆真金白銀。「AI發明頂多成就一間IT公司，應用卻能強大一個國家。」

延伸閱讀：陳卓禧 - 企業急了 高等教育怎麼辦？｜卓言絮語

他認為，AI在IT公司對人類的貢獻只有2%，在產業上的貢獻會達98%，華為將聚焦在工農業、科技產業和民生領域上的實際應用。香港的AI熱度正在急速升溫，而國家和企業已進一步把AI落地做深做實，着力生態和系統建設，以務實之心，擁抱人工智能時代。

電郵：[email protected]

文：陳卓禧 

作者為港專學院及香港專業進修學校校長，從事高等教育管理工作逾20年。

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