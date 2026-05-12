何漢權 - 威海一天精要行｜教育現場

上周，教育評議會與國史教育中心（香港）合作，組織包含國史、國情及國安的三日兩夜「精要行」，前赴山東威海，參團人數少，行程時間極短，因香港與深圳都未有直航機到威海，要先往青島膠東機場，再轉乘3個半小時車程，才能到達威海，所以，實際只有一天參訪時間。幸得威海統戰部的積極支持與精心安排，寶貴的一天，參加者收穫滿滿。在大家工作忙碌、難以抽空的情況下，「精要行」聚焦的模式值得開拓，走馬仍然能看花。

三日兩夜「精要行」

下午參訪密集，先後獲山東大學威海校區領導們親身接待，再看校史館，離校時看到校門前寬敞的草坪上有「為天下儲人才，為國家圖富強」石牌，蔚藍天空下，見證這間名牌大學代代育才的信仰與力量。（新華社圖片）

早上8時30分至晚上8時30分的一天行程簡要如下：早上先赴劉公島，參看中國甲午戰爭博物館，入口處展示梁啟超的名言：「喚起吾國四千年之大夢，實自甲午一役始也」，加上劉公島碼頭的石刻：「記下來，1950年3月17日，海軍司令員肖勁光坐漁船視察劉公島」，兩段扼要語錄，說盡了西方列強連日本在內的百年貪婪的侵略，至新中國艱辛建國的苦路。歷史前行，中華民族全民奮鬥，乘風破浪，過完一關又一關，終有今天的綜合國力，國產的航空母艦一艘一艘出產，巡弋藍天碧海，要保家衛國，更要聯繫航太與陸地的龐大軍力，向全球展現世界和平的穩定力量。

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「今天世界由美國帶動西方團夥連日本，由此掀起的戰爭，混亂與焦慮不安，是日甚一日，而東方的中國，是明顯這邊風光獨好，甚且儼然成為世界和平的希望所企。」這是世界政治的評論員，越來越趨向一致的看法。但看甲午戰爭博物館承載的沉重而警世的內容，在欣見今天祖國風光獨好的同時，全國上下必要有續句，那就是「居安思危，自強不息」。

下午參訪密集，先後獲山東大學威海校區領導們親身接待，再看校史館，離校時看到校門前寬敞的草坪上有「為天下儲人才，為國家圖富強」石牌，蔚藍天空下，見證這間名牌大學代代育才的信仰與力量。接着參訪山東大學空間科學與技術學院暨威海天文台，有機會用超級望遠鏡窺看「太陽紅」，實屬難得。山東大學的文理兼備，看得出，感受得到。

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隨後到「民俗文化村」，欣賞精彩絕倫的非遺手繪倒劃工藝。然後到正在修葺的英國前領事館舊址觀看，聯想到駱克（香港駱克道是為紀念他而命名）曾在這英國租地管治多年，往事如煙，殘陽已不殘照。再看威海市的世界大企業「威高醫療儀器製造」，實在的生產數據，足見這城為民謀福祉並貢獻國家的意志與魄力，讓人尊敬。

文：何漢權

作者為國史教育中心（香港）校長，長期關注學生全人成長及教學專業發展課題。

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