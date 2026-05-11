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嶺南大學香港同學會小學 「全方位學習成果展」探究明代航海歷史

知識轉移
更新時間：18:57 2026-05-11 HKT
發佈時間：18:57 2026-05-11 HKT

嶺南大學香港同學會小學於過去周末（5月9至10日）舉辦「2025/26年度課程簡介日暨全方位學習成果展」，並以「從深水埗出發 看鄭和下西洋」為主題，透過跨學科活動探究明代航海歷史。當日活動更吸引近4千人次入場，教育局首席教育主任鄭國仁亦親臨主禮。該校亦邀請到多位中學、小學及幼稚園校監、校長等出席支持，分享學生學習成果。

融合設計思維元素  展現高度知識與技巧

在展覽過程中，學生們將「設計思維」元素融入跨課程研習之中，他們深入研究明代航海技術與文化交流，並透過定義問題及原型製作，創作出不同的研習作品。另外，活動當日更設有7場「課程簡介講座」，每場講座後緊接進行的 15 分鐘才藝表演，吸引家長及參觀人士欣賞，共享學生成果。兩天開放日，入場人次接近4千人，亦有校友及其家長回母校支持及欣賞學習成果展。

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是次活動亦加入跨學科課程，將歷史、科技與創意結合，引導學生在實踐中學習，安排香港風帆教練及真實風帆入校園，讓學生體驗掌控風帆的技巧，以及感受鄭和船隊實際下西洋的艱辛。另外，校方更邀請米芝蓮餐廳坤記竹昇麵大廚教導同學製作竹昇麵，從而體會船隊食物製作及儲存的技巧。

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此外，該校更與教育大學協辦了一個活動，把社會學5E模式與AEIOU的元素，融入探究學習之中，讓學生從另一視角認識與分析社區進而創作，為學習增添新元素。校方表示，將繼續秉承「作育英才」的理念，為學生創造發揮潛能的機會，培養他們成為具備溝通力、創造力與解決問題能力的未來領袖。

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