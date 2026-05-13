陳偉邦 - 你只是活在情節中｜藝文薈

由香港名導邱禮濤編導並自資拍攝的懸疑犯罪劇情片《我們不是什麼》，憑藉深刻的社會洞察力及敘事張力，贏得文化人廣泛讚譽。故事靈感源自真實發生的「1998年武漢巴士爆炸案」，導演將其轉化為充滿香港本土色彩的敘事，講述在2月14日情人節，一輛雙層巴士於鬧市爆炸，造成嚴重傷亡。警隊隨即重聘已離職六載的前鑑證專家龍Sir（譚耀文飾）協助調查。

主旨情節

作者安栢瑞吉認為人生存在着所謂「主旨情節」（Masterplot）的框架：探尋、解謎、藐視法則、英雄/怪物、世仇、弱勢者、犧牲及深淵共8種。（作者提供）

龍sir原來在以前曾任高位，但因一宗風化案，被逼辭職。被邀回歸在爆炸案幫手後，向當時瞧不起他的同事講了一句「你虛偽」，就繼續努力地勇敢生活下去，做他要做的專業破案工作。譚耀文演技成熟稱職升格，今日能擔正主角亦並非偶然。其他兩位飾演同志男主角相愛，被家庭反對、社會排擠，累積無數仇恨，引致後來策劃巴士爆炸案件。

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平行介紹一本很精彩的書《別擔心，你只是活在一個情節裡》給大家。作者安栢瑞吉（Ben Ambridge）是英國曼徹斯特大學心理學教授。他質疑為甚麼看悲劇很爽，看自己的人生悲劇就很不爽？又為甚麼看劇時會有些情節觸動了你的死穴（阿基里斯之踵嗎）而憤怒。

瑞吉認為人生存在着所謂「主旨情節」（Masterplot）的框架：探尋、解謎、藐視法則、英雄/怪物、世仇、弱勢者、犧牲及深淵共8種。8個主題是每個人不自覺卻一再重演的人生劇情框架，你會在哪一齣戲里重複登場，又要如何跳脫它？我們被情節操縱，但也會反過來利用情節來操縱他人。

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瑞吉還總結不自覺步入悲劇情節的人，必定有以下潛伏的缺點和弱點：1.對現狀不滿不知足；2.死穴/誘惑的出現；3.越界；4.兩難；5.貪得無厭；6.毀滅/失敗。最後他認為，無辜的人就要運用智慧，理解悲劇發生的真正未被發覺理由，改變情節，去卸下自身過於自責的第二支傷害之箭。

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文：陳偉邦

作者為本地著名藝術教育家/畫家，曾在本地多間中學及大專院校任教及統籌繪畫、藝術史及美學欣賞等課程達30年之久。

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