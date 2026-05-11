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陸詠恩 - 陳南昌貓壁畫 以公共藝術 建構正向校園文化︱津中樂道

知識轉移
更新時間：19:30 2026-05-11 HKT
發佈時間：19:30 2026-05-11 HKT

油麻地的「貓壁畫」近日引起熱議，反映公共藝術在城市空間的可見度：它不僅塑造場域意象，更能促成互動與集體記憶。我校亦於本年度完成一幅巨貓壁畫，並在Google Maps定位「陳南昌貓壁畫打卡點」。

Be Curious, Be Kind, Be You

油麻地的「貓壁畫」近日引起熱議，反映公共藝術在城市空間的可見度。（圖片來源：Art Dreamers FB）
油麻地的「貓壁畫」近日引起熱議，反映公共藝術在城市空間的可見度。（圖片來源：Art Dreamers FB）

壁畫上的字句「Be Curious, Be Kind, Be You」，是我們對學生的核心期許：以好奇心推動探究，以善意建立關係，以自我肯定支持多元成長。我們盼為祖堯邨社區增添一點美，也為學生留下每日入校的「正向提醒」——先遇見一個值得微笑的理由。

學校領導不止於制度與績效，更在於營造讓孩子安心學習、敢於嘗試的氛圍。無論貓舍內的3隻真貓，抑或壁畫中的3隻巨貓，都是我們的「隱性課程」（Hidden curriculum）：以溫和而持續的方式，傳遞接納、關懷與自我效能等訊息，成為生命教育的切入點。

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學生通過照顧貓隻、參與寵物急救證書課程、策劃流浪動物攝影展、採訪香港城市大學獸醫教授、向街坊及傳媒介紹壁畫創作與貓舍營運，在策劃與協作中累積同理心、溝通力與公民責任。

此外，繪本班學生把所見所感轉化為繪本《萌貓三劍俠》，並入藏香港公共圖書館，使學習成果在公共文化空間延伸；本校貓舍亦獲香港電台《香港故事——尾巴會說話》採訪，其中一集題為〈貓老師教的課〉。

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對教師而言，這也是專業提醒：有效教學固然依賴課堂策略，但同樣需要由關係、情緒與文化所支撐的學習條件。願我們在快速變遷、需求多元的世界中，以這份可共享、可實踐的起點，持續說好香港教育的專業與溫度。

文：陸詠恩 

本欄由香港津貼中學議會校長撰寫；本文作者為香港四邑商工總會陳南昌紀念中學校長。

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