笨泥爸爸 - 一家好戲｜父中作樂

某天在「麥記」悠閒地吃早餐，對面10呎外的圓枱來了一家人。那是一對年輕夫婦和一個約3歲的小男孩，剛坐下，媽媽便去買食物。起初我並不為意他們的出現，直至小孩子發出一連串叫聲。我抬頭一望，發現一個頗熟悉的畫面——爸爸拿着手機的手停在半空，兒子奮力拉扯想奪回；爸爸厲目而視，兒子雙眼隱含淚光。

爸爸爭氣點吧

在觀眾目光下，爸爸老臉一紅，吟沉幾句，大概是「睇一陣好啦，一陣食嘢唔畀玩」之類，然後便放軟手臂，把手機乖乖擱在孩子面前的枱面上，在屏幕上按幾下，輕快的音樂傳來，估計是有趣的動畫正在上演，引得小孩子全神觀看。（示意圖）

我不止一次在公眾場合看到這種親子爭持的好戲。1號畫面是：兒子想拿爸爸的手機玩，身為爸爸的不想兒子常常看手機，故拒絕。通常男人的神情堅決，目光略帶憤怒，手臂像鋼鐵般堅硬，顯示絕不屈服的心意；小人兒的小手和腰身則作極限伸展，努力想抓住心頭好，含糊的兒音綿綿不斷從唇間發出，像魔咒般向對手無限施放。

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這個鏡頭維持不到幾秒，2號畫面出現：兒子一邊拉扯爸爸手臂，一邊開始發出尖叫聲，引得全場矚目。在觀眾目光下，爸爸老臉一紅，吟沉幾句，大概是「睇一陣好啦，一陣食嘢唔畀玩」之類，然後便放軟手臂，把手機乖乖擱在孩子面前的枱面上，在屏幕上按幾下，輕快的音樂傳來，估計是有趣的動畫正在上演，引得小孩子全神觀看。

3號畫面接着上映。媽媽捧着餐回來，放下托盤，把枱面略為收拾一下，順手把手機抄起遞給爸爸，頭一揚，示意男人立刻收起來。這位「大女主」的動作行雲流水，乾淨俐落，沒有絲毫遲疑。小演員正想重施故技，準備再次爆哭，怎知視線忽然落在滿盆美食，心神頃間被奪。媽媽把麵包奉上，小人兒吃得津津有味，已忘了剛才那場戰爭。

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至此，一家人融洽地說笑吃喝，這齣戲已沒有看點。我的影評是：爸爸們爭氣點，努力爭取成為「男一」吧。

文：笨泥爸爸

作者為資深兒童傳媒人，《親子王》前主編，分享如何做個快樂孩子的快樂父親。

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