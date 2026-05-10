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鄭家寶 - 跨越閱讀界限 活出正向人生︱教評心思

知識轉移
更新時間：15:30 2026-05-10 HKT
發佈時間：15:30 2026-05-10 HKT

在資訊科技如洪流般席捲而來的今天，教育工作者常面臨一個深刻的課題：在碎片化信息與短影音氾濫的年代，閱讀的價值應如何重新定義？對我而言，閱讀絕非單純的文字解碼，而是一場關於靈魂的深度對話，更是形塑學生品德與價值觀的「超能力」。

蒙小閱讀日

看着老師與學生們紛紛化身為心目中的英雄與角色：有充滿勇氣的《哈利波特》人物，也有堅毅尋夢的《綠野仙蹤》桃樂絲。在「活現書中人物選舉」中，孩子們展現的洞察力令我驚喜。（作者提供）
看着老師與學生們紛紛化身為心目中的英雄與角色：有充滿勇氣的《哈利波特》人物，也有堅毅尋夢的《綠野仙蹤》桃樂絲。在「活現書中人物選舉」中，孩子們展現的洞察力令我驚喜。（作者提供）

早前，蒙黃花沃紀念小學舉辦了「蒙小閱讀日」。這不僅是一項年度盛事，更是落實學校本年度關注事項——「涵育品德價值，活出正向人生」的重要一環。我們深信，若能讓孩子在歡愉的氛圍中與經典相遇，書本就不再是枯燥的紙張，而是指引人生的明燈。

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當天清晨，校園彷彿化作文學與童話的交匯點。看着老師與學生們紛紛化身為心目中的英雄與角色：有充滿勇氣的《哈利波特》人物，也有堅毅尋夢的《綠野仙蹤》桃樂絲。在「活現書中人物選舉」中，孩子們展現的洞察力令我驚喜。扮演「孫悟空」的同學談論忠誠，化身「狐狸阿力」的則感悟機智與堅毅；這些抽象的品德特質，通過沉浸式的角色扮演，變得可感、可學、可實踐。

為了進一步激發興趣，禮堂上演英語話劇《Reading is Fun》，講述主角闖入童話世界對抗黑暗巫師的冒險故事，潛移默化地傳遞永不言棄的正向信念。午後的時光同樣精彩，科技與文學結合，高年級學生利用AI工具生成故事插圖，讓閱讀跨越時空，與未來的素養接軌。

延伸閱讀：陳許華 - 靈魂之問：教育能觸及那不可測的深處嗎？｜教評心思

看到孩子們穿梭在由家長義工設計的「火眼金睛」攤位遊戲中，在歡笑中學習明辨是非；聽到他們在活動後分享，說原本以為「枯燥」的閱讀原來如此充滿生命力，這正是教育最動人之處。

翻開書本，不止看見故事，更在角色中尋找勇敢、堅毅與樂觀的種子。筆者衷心期盼每一位蒙小學生，都能擁有這份閱讀的「超能力」，在未來面對挑戰時，能帶着書本賦予的智慧與正向價值，自信地活出精彩人生。

文：鄭家寶 

作者為中華基督教會蒙黃花沃紀念小學校長、教育評議會副主席。

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