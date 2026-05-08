梁銶琚中三生畫出彩虹 吳奕萱膺十大青少畫家 「零補習」自學網上取靈感︱專訪

位於屯門的地區名校順德聯誼總會梁銶琚中學，除曾培育不少公開試狀元，學生在學術以外的表現同樣優異。早前該校中三學生吳奕萱，憑藉藝術天分與自學的努力，在備受學界關注的「全港青少年繪畫比賽2026」中，從逾5000名參賽者中脫穎而出，勇奪「全港十大青少年畫家」殊榮，獲獎作品更於中環街市展出。吳奕萱接受《星島教育》專訪時表示，學校濃厚的藝術氛圍與自主學習模式，無形中啟發她對藝術的追求。

電繪嘗試不同風格

走進具45年歷史的順德聯誼總會梁銶琚中學，發現隨處可見學生的視藝創作。校長英佩詞指出，校內的藝術布置正是該校重視藝術傳統的體現，「我們將學生的作品公開展示，不僅是分享學習成果，更藉此營造藝術氛圍。當學生感受到這份肯定與支持，自然更願意在視藝領域發展。」他形容學校的角色如同「橋樑」，為不同才能的學生提供發揮所長的平台，助他們發光發亮。剛勇奪「全港十大青少年畫家」殊榮的中三學生吳奕萱坦言，正是這種校園氛圍，加深了她對藝術的熱愛。

從小喜歡視藝創作的吳奕萱，小五已接觸電腦繪圖（電繪），升中後更有機會在視藝課進一步學習。她認為，電繪的容錯率高，讓她敢於嘗試不同風格。「相較傳統紙本繪畫，電繪是一種低成本的『試錯』過程。我可以在不同圖層實踐想法，最終篩選出最理想的構圖。」現時，她習慣先在平板電腦構圖，選定最佳初稿後，再移師畫紙進行「實戰」。

吳奕萱的畫功，主要透過自學，在「零補習」情況下，反覆練習而來。「平日我會儲存圖片作臨摹，周末則投入更多時間創作，曾連續6小時專注於電繪之中。」此外，她亦積極在網絡汲取靈感；受姊姊影響，她學會欣賞不同派別的藝術家，如慕夏，兩姊妹特意前往深圳南山博物館觀賞其展覽；她更嘗試模仿慕夏風格設計筆筒，也是有趣試驗。

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視藝科老師何浩然憶述，初次接觸吳奕萱只是中二生，但已對其繪畫技巧留下深刻印象，便推薦她參加「香港賽馬會社區資助計劃：藝育菁英計劃」主辦的「全港青少年繪畫比賽」，並坦言對她的初稿表現感到驚喜，「她當時已能自行搜集資料，找出具香港特色的元素，並用電繪將構思完整呈現出來。」

去年首度參賽的吳奕萱雖然百強止步，但今年捲土重來，終躋身「全港十大青少年畫家」。在初賽「我的夢想」作品中，為呈現光影美感，她上網研究「丁達爾效應」，利用光束將視覺焦點集中於構圖中心，並嘗試以電繪表達。

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超現實作品尋突破

短短一年，何浩然已見證吳奕萱畫功的蛻變。他指吳奕萱去年傾向「畫其所見」，今年則突破至「畫其所想」。他解釋，寫生的基礎是還原現場景物，更高層次則是加入創作者對空間的想像。「在決賽作品添馬公園的寫生中，她運用超現實主義手法，把貓咪放大置於草地上，猶如一張巨型沙發。整個畫面充滿了個人想像，像在訴說一個故事。」

最近，吳奕萱對電子遊戲的「立繪」產生興趣，並視之為藝術創作。「藝術可吸引人投入遊戲世界，我希望設計遊戲角色，用作品吸引玩家。」校方今年特設課後專業電繪課程，邀請著名電繪師Rokku小鎖指導如吳奕萱等視藝尖子學習遊戲角色設計，回應學生訴求。

記者 蘇麗珊 圖 受訪者提供

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