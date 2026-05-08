林溢欣 - 人生這道數學題（上）｜中新學林

中四中五是似懂未懂的迷惘階段，這些時間你們在學習、愛情、親情、友情上不斷摸索，也許跌倒過，也許失落過，但總算走到了新一年的夏天。而我們的課程在夏日未盛之時，也來到了尾聲。

複習範文

從前我複習範文，必先保證自己有最好的材料。（示意圖）

去年9月的光景你們還記得嗎？你們有些早早是我的學生，有的中途加入，每個星期的慣常時間，在慣常的課堂你們聽到我的吶喊和咆哮，也許你們偶爾很累，但我的着緊、我對中文的執着、我對教學的想法，我還是希望你們可以切實地感受得到。

2018年中文科改革，範文的加入，讓我想起了很多的往事。中文科從改制五卷開始，終於無可避免地走回頭路，從前對範文的批判攻擊終於換上新的聲音，從先秦以來選上12課的文言經典，多多少少改善了學生根基不穩的問題。

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那些年，會考共26篇範文，有文言經典，也有白話散文，學生從中培養對中文的興趣，先是不抗拒，繼以加以誦讀，爾後舉一反三、貫通條理，然後自發性地博覽諸家文章，打下扎實基礎。今天的你們有如無根浮萍，舉目是岸，但無力可使、無力可借，只能隨水飄流，不知所往。坦白而言，範文的數量是不多的，12篇也不算是長篇鴻文，換言之，這些文章都是適合背誦的。

從前我複習範文，必先保證自己有最好的材料。正如你學武，也要先知道武學拳譜是否上乘。那時家境不好，沒錢補習，所幸學校老師教得還不錯，自己也沒有多餘娛樂，便花時間去圖書館找來不同研究某篇範文的學者著作，將內容分析、寫作手法等抄滿了一書。換言之，自製筆記。然後下一步就是背誦原文，確保倒背如流，隻字不錯。

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再來就會找一本簿默寫一次全文，然後逼令自己在所默原文上逐句寫下內容分析要點，還一邊點評每段每句的寫作手法，如是者默寫了整課重點。這樣的溫習方法很費時，一課課文可能得花上整整一個下午，但收效奇大。會考中文、文學科我是這樣複習的，到了高考如是，足以給你們借鏡參考。

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文：林溢欣

作者為香港中文大學中文系哲學碩士，中文科補習名師。

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