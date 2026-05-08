李建文 - 「學力」與「學歷」｜牆角寒梅

在這個凡事講求履歷、證書與成績的時代，很多人習慣用「學歷」去衡量一個人的價值。近日，社會上圍繞藝人姜濤的學歷問題引起不少討論，有人質疑他只有中一學歷，有人甚至將他的過去作為批評的焦點。然而，一個人最重要的，究竟是「學歷」，還是「學力」？

持續學習的能力

筆者欣賞姜濤的，不止是他的成就，而是他有勇氣面對自己的過去，坦然接受曾經的不完美，並願意公開分享自己的經歷。（資料圖片）

所謂學歷，是一段曾經完成的學習歷程，是在某一個時間點上的表現紀錄；而筆者更重視的是「學力」——這個「力」，不是力量的力氣，而是一種持續學習的能力與心態。學力，包含一個人是否願意繼續求學的心，是否明白自己為何而學，以及是否掌握有效的學習方法。這是一種綜合能力，也是一種面對人生的態度。當一個人擁有這份力量，即使起步比別人慢，即使曾經中途停下腳步，也絕不代表他的人生已被定義。

每個人曾經都因不同的原因，放棄過、迷失過，甚至懷疑過自己。但人生的學習，從來不止發生在校園之中。在課室之外，社會就是一間更大的學校。真正重要的，不是你在哪一刻停下來，而是你是否願意重新出發。

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當明白學歷的意義，不是為了比較高低，而是幫助找到學習的方向時，便會擁有更多前進的動力。而當真正擁有學力的時候，面對逆境與挫敗，也會更有勇氣咬緊牙關，繼續向前。

一個有學力的人，會不斷完善自己，持續裝備自己。相反，學歷只是反映某個範疇、某一段時間的表現。當一個人的履歷不夠亮眼時，急於將他定義為「失敗者」或許有欠妥當，更不應因此而否定他的價值。

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筆者欣賞姜濤的，不止是他的成就，而是他有勇氣面對自己的過去，坦然接受曾經的不完美，並願意公開分享自己的經歷。作為公眾人物，他用自己的故事去鼓勵其他曾經跌倒的人，讓大家知道：人生並不是一場只看起跑線的比賽。

教育的真正意義，從來不是製造一張張漂亮的成績表，而是培養一個個願意學習、懂得成長、勇於面對人生中不同挑戰的人。比起學歷，更重要的，始終是學力。

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文：李建文

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

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