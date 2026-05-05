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何漢權 - 學莫便乎近其人｜教育現場

知識轉移
更新時間：15:00 2026-05-05 HKT
發佈時間：15:00 2026-05-05 HKT

「學莫便乎近其人」語出荀子《勸學篇》，大意是指親近有學問的人，是最有利於學習的方法。筆者認為這不但是求學的好方法，這個方法更蘊含上佳的內容，甚且演化成學習的目標。

歷史人物選舉

本年度「歷史人物選舉」，參與投票的有效票數近14萬，「銷煙為民——林則徐」以逾9萬票高票膺選。圖為林則徐像（新華社圖片）
本年度「歷史人物選舉」，參與投票的有效票數近14萬，「銷煙為民——林則徐」以逾9萬票高票膺選。圖為林則徐像（新華社圖片）

國史教育中心（香港）成立後，立即舉辦「年度中國歷史人物選舉」，由專家學者組成選舉團，設定年度主題，再甄選5位不同朝代的歷史人物，由中心製作候選人物的電子及實體教材，供全港學校採用，先讓師生乃至家長對這些人物有初步認知，至11月初，在全港學校進行自由投票，這是第一部曲；隨之而來是就當選人物舉行全港學生參與的專題研習比賽，這是第二部曲；再來是以當選人物為主題，舉辦連續3場的舞台劇，集專業演員、大中小學生同台演出，頗受學界歡迎，每年報名出席觀賞的學校及學生都踴躍，本月15日至17日於理工大學綜藝館舉行公演，已接近全院滿座，只有17日尚餘極小量門票，相信文章刊載之日，3天的名額是全滿的了。

延伸閱讀：何漢權 - 記全民國家安全教育日｜教育現場

本年度「歷史人物選舉」，參與投票的有效票數近14萬，「銷煙為民——林則徐」以逾9萬票高票膺選，與過去7屆的當選者一樣，他們一生的故事，都有精彩而留名歷史之處，由此而衍生多元的價值，任選舉者自行摘取，心中自有一把量尺，對學習國史、國學、國情與國安的教育上，會有所裨益。至於知識如何轉移、民族情感與家國觀念如何扎根，就看參與者心歸何處、情義怎樣安放了。

方是結束，正當開始。「希望它來，希望它留，希望它再來」，這句話出自錢鍾書，指的是人類歷史努力的希望與方向。林則徐為官，旨在為民謀幸福的一生，越艱苦越奮進，銷煙未竟被朝廷怪罪，卻是無怨無悔，一直被流放，一直是心繫家國，將進入浩瀚無邊、西出陽關無故人的新疆之路，昂然寫下「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」的永續名句。

延伸閱讀：何漢權 - 一起林則徐｜教育現場

林公在新疆伊犁4個多月，全部精力就投放在為民謀福祉的水利建設裏頭，只有苦勞，對功勞卻毫不在意。4個多月的伊犁觀察，又甚具遠見的指出帝俄對我國西北的侵略為患，較東南的英國為大。為國為民，置榮辱與身死於度外，這是林公永遠受國人可親可敬可景仰之處。

文：何漢權 

作者為國史教育中心（香港）校長，長期關注學生全人成長及教學專業發展課題。

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