傅海宜 - 放下貼紙獎勵 走進子女的世界︱家長教室

在香港這個節奏急促的城市，家長為了讓子女準時起牀、乖乖吃飯或完成堆積如山的功課，最常用的法寶莫過於儲貼紙換遊戲時間或其他禮物的獎勵計劃。這種做法看似高效簡單和直接，但當套用維琴尼亞．薩提爾（Virginia Satir）的「冰山理論」來觀察，我們會發現這些貼紙背後正反映着家長及子女內心世界及需要。

被真正看見的表現

當子女完成任務時，我們可嘗試分享真誠的觀察，例如稱讚他在疲累時仍選擇堅持的勇氣。這種對話能將焦點從外在獎勵轉移到內在特質。（AI 生成示意圖）

獎勵計劃的本質，或許是源於薩提爾所提出的「超理智」姿態。都市人凡事講求效率，也許令家長習慣將管教簡化為邏輯公式：「只要有獎勵，就有動力；只要有動力，就有成績」。有時也可能是一種「打岔」姿態，以物質獎勵避開正面衝突，換取一刻的和諧及緩衝。獎勵計劃確實有其優點，它能建立短期秩序，將抽象的要求具體化，讓子女在達標時獲得即時的成就感，對建立初期習慣確實有幫助。

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然而長期依賴獎勵卻可能削弱子女的「內在自我」。當子女做功課是為了「換獎勵」，而非出自對知識的好奇或責任感，他們的自我效能感或許會與物質掛鈎，一旦獎勵消失，內在動力亦隨之減弱。另外，子女亦可能會將獎勵與父母的愛掛鈎，誤以為只有「表現好」才值得被愛。這種條件式的接納，無法滿足子女內心渴望被家長認同與接納的深層需求，甚至會讓他們為了討好父母而壓抑真實感受。

要走出「點數換乖巧」的循環，薩提爾提倡的是「連結」。與其只計獲得多少貼紙，不如嘗試觸碰子女冰山下的世界。當子女完成任務時，我們可嘗試分享真誠的觀察，例如稱讚他在疲累時仍選擇堅持的勇氣。這種對話能將焦點從外在獎勵轉移到內在特質。

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家長需要讓子女明白，父母的愛不藏在儲貼紙的點數卡裏，而是在互相理解的瞬間。當子女感受到自己被真正「看見」，而非僅是被「管理」時，自律將不再是為了換取禮物的交易，而是因為他們能體會家長愛和尊重自己，能一同看見自己內在的需要及潛能，並且同行成長。

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文 ：傅海宜

本欄由香港青年協會家長全動網社工及嘉賓輪流執筆，與讀者分享親職教育經驗；本文作者為傅海宜姑娘。

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