陳偉邦 - 《野梨樹》與蘇東坡｜藝文薈

《野梨樹》這片名，可能冷門，但看過的無不有深刻的記憶。劇情描述一位剛大學畢業的年輕作家錫南，為籌備新書出版而返鄉籌錢，迎接他的竟是失敗父親債台高築的殘酷事實。一心圓夢的他，卻在奔走籌資過程中，深刻體悟了生命的真諦，並重新修補自己與父親向來水火不容的感情……

想起蘇東坡的故事

這令我想起蘇東坡的故事，縱然多次被貶，但他的詩文仍是那麼豪放超脫，難道他的朋友會不知道蘇子的危難和心情嗎？（圖為蘇東坡畫像 )

電影改編自土耳其知名短篇小說〈野梨樹的孤獨〉，藉野梨樹果實外表醜陋、外貌畸奇，果肉卻甜美生津的特質，一探生命看似孤絕、卻深具涵養的美好價值。在《野梨樹》裏，最多的畫面就是主角錫南喋喋不休和其他人爭論，爭論着信仰、爭論着作品內容、爭論着天地萬物是不是如規範的生長、爭論着條例是不是按部就班的符合順序，拼了命的想要說服每一個人認同自己，但正是人人都不盡相同，如野梨樹的萬般品種，豈有一條康莊順利的大道任縱橫，而萬事豈能盡如人意，出路唯有是順其自然的生活下去。

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年輕人的老父嬉笑怒罵地道：「把好的與壞的記憶混合，然後淡然忘記。」最終以兒子繼續父願挖掘未完成的井作結！這令我想起蘇東坡的故事，縱然多次被貶，但他的詩文仍是那麼豪放超脫，難道他的朋友會不知道蘇子的危難和心情嗎？佩服蘇子依然故我，寫詩文創作不斷如故，而仍然受朋友民眾的愛戴，並沒有因為他在官場失意而對他白眼，反而詩人聲名日隆。

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看他寫《赤壁賦》，小時不明白，人大了有點經歷，你才知道蘇子是能由極苦難逆境，被新黨小人百般折磨後，繼續可以抬頭說：「客亦知夫水與月乎？逝者如斯，而未嘗往也。盈虛者如彼，而卒莫消長也。蓋將自其變者而觀之，則天地曾不能以一瞬。自其不變者而觀之，則物與我皆無盡也，而又何羨乎？」大哉蘇軾！大詩人逆困不斷，但並不孤獨或失去平生自信！「一蓑煙雨任平生」的瀟灑，令我想起另一本少年勵志書《堂吉訶德》。

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文：陳偉邦

作者為本地著名藝術教育家/畫家，曾在本地多間中學及大專院校任教及統籌繪畫、藝術史及美學欣賞等課程達30年之久。

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