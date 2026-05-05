莊嘉璐 - 以能動力破局躺平 以教育心築夢未來︱津中樂道

身處瞬息萬變的時代，青少年間蔓延的「躺平文化」，是教育界必須面對的課題。許多學生在壓力下失去探索未來的勇氣。如何喚醒學子內生動力，是學校的使命。作為校長，我深知領導學校不僅是維持營運，更是引領變革的領航者。我深信教育本質在於點燃星火，因此致力帶領團隊以創新實踐，為學生注入前行的「能動力」，讓她們重掌人生方向盤。

鼓勵學生打破舒適圈

我們以正面管教為基石，鼓勵學生打破舒適圈。初中生通過班級共建，建立歸屬感；高中生則獲高度自主權，策劃參與街舞、沙畫等活動。（作者提供）

女校學生心思細膩，部分女孩因怕失敗而退縮。為落實培育，我積極鼓勵教師創新。2023年，我校3位老師參與「賽馬會教師創新力量」，前赴丹麥及英國多間知名創新院校交流。受此啟發，團隊將正向班級經營概念引進學校，按校情大膽地調整教學時間，增設初中「Shining Time」班級經營與高中「Joyful Time」自主學習時段。

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我們以正面管教為基石，鼓勵學生打破舒適圈。初中生通過班級共建，建立歸屬感；高中生則獲高度自主權，策劃參與街舞、沙畫等活動。學生從怕輸猶豫，蛻變為敢於嘗試，養成「計劃、行動、反思」的成長循環，印證了賦權學生的成效。

要真正破局「躺平」，必須重塑內在思維。為此，學校引入「心語計劃」，以腦神經科學為切入點，教導學生認識「神經可塑性」。我們引導女孩明白，大腦迴路可通過自我對話重塑。面對挫折時，她們不再被「我不行」的負面導航綁架，而是運用積極「心語」轉化情緒，將「我失敗了」轉為「我只是還沒成功」。這項訓練大幅提升了學生的心理韌性，為能動力提供強大引擎。

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教育是生命影響生命、喚醒與點亮的過程。作為校長，我深信每個孩子都有無限潛能，未來不應被一時挫敗定義。學校努力凝聚師生共識，為女孩搭建身心靈的成長舞台。願與教育同工堅守初心，以創新驅動改變，以正向滋養心靈，攜手對抗消極浪潮，讓青年學子懷揣能動力，勇敢奔赴燦爛未來。

文：莊嘉璐

本欄由香港津貼中學議會校長撰寫；本文作者為德貞女子中學校長。

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