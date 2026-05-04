陳馨 - 心靈醉雞鍋︱直資育材

星期五下午，WhatsApp群組發出警報，急call晚上於尖沙咀見面，打邊爐直落飲啤酒漫步海旁「Girls' talk」。收到這個訊息，我心知不妙，一定是群組中有人出了大事，要進行緊急心靈支援！

玩手機大

回想我們以前是「玩大」的，如今的小孩卻是「玩手機大」，《失控的焦慮年代》一書說的就是如何讓孩子重拾玩耍的健康童年，將是失眠阿麻一碗熱騰騰的雞湯。（示意圖）

群組裏的人是我教過的幾位舊生，後來成為投契的朋友。她們有時視我為平輩，拉我進行一些瘋狂活動；有時會視我為長輩，約我盡訴心中情。枱上擺滿手切肥牛、脆鯇骨腩、黑毛豬、炸響鈴、牛丸貢丸流心丸，她們大嚷要進行食物治療。

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期間，Emma（阿麻）終於按捺不住：「我已經失眠兩晚，神不守舍，不斷做錯嘢，今日畀上司窒我……」她是數碼營銷達人，熟悉所有社交媒體運作，因工作所需，終日手機不離手。她連珠炮發：「阿仔學校辦五日四夜畢業露營，不讓學生帶手機，學校又不會每日向家長發放消息。君君（兒子）有濕疹，腸胃又唔好，已經兩日兩夜零溝通，相都沒有一張，又不能通過手機GPS看他身處何方，激死我，又擔心死我！」

真相大白，阿麻生怕今晚也會眼光光，因此急call我們一起陪她失眠。一身黝黑皮膚的樂兒是學界運動精英，由細到大通山跑，她安慰道：「如果學生出了意外，學校仲驚過你啦，無消息即係好消息，君君都六年班了，你放鬆啲。」說罷她向我打眼色，想我以「師長」身份為這個憂慮的媽媽定定驚。

我把響鈴放入滾燙的醉雞鍋裏，5秒鐘即刻撈起，「阿麻，當年你哋讀書時沒手機沒IG，去露營大家玩啤牌、煮飯仔、營火會唱歌，這些原始的快樂，以前好普通。但現在的細路只會獨自在手機玩Cooking Mama，難得幾日可以遠離網絡跟朋友相聚，你開心都來不及呀！」

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「直腸直肚」的樂兒接力說：「你有心事，第一時間約我們真人圍爐，可見朋友相伴才是心靈雞湯。這是君君成長的一步，你要放手，他才能走得更遠。」

回想我們以前是「玩大」的，如今的小孩卻是「玩手機大」，《失控的焦慮年代》一書說的就是如何讓孩子重拾玩耍的健康童年，將是失眠阿麻一碗熱騰騰的雞湯。

文：陳馨

本欄由香港直接資助學校議會校長撰寫；本文作者為港大同學會書院校長。

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