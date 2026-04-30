近百所中小學參加「中華盃」 推對中華文化及普通話學習

學習普通話，有助學好中華文化。由中華教育文化交流基金會主辦的第五屆「中華盃」全港中小學中華文化普通話比賽頒獎典禮，已於早前舉行。今屆比賽歷時5個月，有近百所中小學參與，共1266位同學報名參賽，其中香港普通話研習社科技創意小學，及世界龍岡學校劉皇發中學分別榮獲「踴躍參與學校獎」小學組和中學組金獎。

頒獎典禮出席嘉賓眾多，包括香港教育工作者聯會會長劉智鵬、香港教育局高級課程發展主任（中文）周健、中華教育文化交流基金會會長趙東曉、香港教育大學中國語言學系副系主任王嬋娟、香港普通話研習社科技創意小學校長陶群眷等，除了頒獎環節，亦有嘉賓對談分享。

香港教育局高級課程發展主任（中文） 周健為中學組踴躍參與學校獲獎學校代表頒獎。大會提供

延伸閱讀：機構指港中小學生普通話水平試成績趨跌

周健表示，普通話本是中文的重要組成部分，未來需要大家用標準的普通話去講述中國故事，才能更好地傳承文化。她又強調，語言是文化的載體，勉勵同學要珍惜學習普通話的機會，讓語言成為承載智慧與情感的媒介，讓世界聽見中國的聲音。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<