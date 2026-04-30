Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

近百所中小學參加「中華盃」 推對中華文化及普通話學習

知識轉移
更新時間：19:22 2026-04-30 HKT
發佈時間：19:22 2026-04-30 HKT

學習普通話，有助學好中華文化。由中華教育文化交流基金會主辦的第五屆「中華盃」全港中小學中華文化普通話比賽頒獎典禮，已於早前舉行。今屆比賽歷時5個月，有近百所中小學參與，共1266位同學報名參賽，其中香港普通話研習社科技創意小學，及世界龍岡學校劉皇發中學分別榮獲「踴躍參與學校獎」小學組和中學組金獎。

頒獎典禮出席嘉賓眾多，包括香港教育工作者聯會會長劉智鵬、香港教育局高級課程發展主任（中文）周健、中華教育文化交流基金會會長趙東曉、香港教育大學中國語言學系副系主任王嬋娟、香港普通話研習社科技創意小學校長陶群眷等，除了頒獎環節，亦有嘉賓對談分享。

香港教育局高級課程發展主任（中文） 周健為中學組踴躍參與學校獲獎學校代表頒獎。大會提供
香港教育局高級課程發展主任（中文） 周健為中學組踴躍參與學校獲獎學校代表頒獎。大會提供

延伸閱讀：機構指港中小學生普通話水平試成績趨跌

周健表示，普通話本是中文的重要組成部分，未來需要大家用標準的普通話去講述中國故事，才能更好地傳承文化。她又強調，語言是文化的載體，勉勵同學要珍惜學習普通話的機會，讓語言成為承載智慧與情感的媒介，讓世界聽見中國的聲音。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
影響市容？機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
影視圈
11小時前
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
飲食
9小時前
銅鑼灣持刀匪闖銀行 遞紙條要求10萬元事敗 警掩至截獲。資料圖片
銅鑼灣持刀匪闖銀行 遞紙條要求10萬元事敗 警掩至截獲
突發
3小時前
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
2026-04-29 15:35 HKT
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
影視圈
2026-04-29 14:30 HKT
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
旅遊
10小時前
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
7-Eleven快閃優惠！7-11便利店一連四日全單8折 指定分店購物滿額即享折扣
7-Eleven快閃優惠！7-11便利店一連四日全單8折 指定分店購物滿額即享
生活百科
7小時前
港人帶長者北上深圳一日遊求救 「保姆級」行程震撼登場 網民驚訝：點「打卡呃Like」都諗埋｜Juicy叮
港人帶長者北上深圳一日遊求救 「保姆級」行程震撼登場 網民驚訝：點「打卡呃Like」都諗埋｜Juicy叮
時事熱話
4小時前