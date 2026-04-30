陳卓禧 - 企業急了 高等教育怎麼辦？｜卓言絮語

本月上旬，在廣州舉行的一場粵港澳大灣區招聘會上，一間人工智能（AI）科企「不限學歷」招聘AI崗位。「只問能力，不問學歷」的做法近年在巨型科企逐漸流行，騰訊、字節跳動、吉利和華為等，都推出了向中學生開放的人才招聘和培育計劃；在矽谷的Palantir，還有Google、Meta和OpenAI等，也有招聘高中畢業生或未完成大學學業的學生。

由「唯沙紙」變成「唯能力」

以吉利為例，招進去的中學生由相關業務的CEO或首席科學家親自帶教，直接切入新能源、AI和低空飛行等領域，正式入職後薪酬與大學生看齊。（新華社圖片）

以吉利為例，招進去的中學生由相關業務的CEO或首席科學家親自帶教，直接切入新能源、AI和低空飛行等領域，正式入職後薪酬與大學生看齊。有專家認為，這種趨勢並非否定大學教育，而是反映科技迭代速度與教育體系更新的時間差，倒逼社會改變人才觀念，由「唯沙紙」變成「唯能力」。

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筆者今年從北京兩會回來後，講「十五五」規劃主要就講對高等教育和職業教育的衝擊。內地高等教育要服務國家戰略去培養人才，研究課題聚焦基礎研究、原始創新、國家戰略所需的「高精尖缺」科技、學科動態調整等，並且要求實行由企業主導的產學研深度融合。這些措施，都是為了縮小產業發展與教育之間的距離。

上周，Critical Communications Asia年度研討會在香港舉行，筆者作為專題討論講者中唯一高校代表，多次被同台講者和主持問及怎樣能為業界輸送「可用」的人才。關鍵通訊（Critical Communications）是涉及公共安全、交通運輸、工業與能源等需要高可靠、高安全、即時響應的通訊，對於具人工智能和網絡安全能力的人才需求甚殷。而港專的答案是我們培育「使命必達」人才：掌握基礎知識和具備專業任務能力，並有高度責任感和抗壓能力的畢業生。

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最近數據顯示，香港逾8成僱主急需AI人才，超過6成僱主找不到合適網安員工。我們正處於一個科技進展超越人的應對能力年代，知識學完便過時，社會正由「學歷導向」轉向「能力導向」，家長和老師們，大家準備好了嗎？

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文：陳卓禧

作者為港專學院及香港專業進修學校校長，從事高等教育管理工作逾20年。

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