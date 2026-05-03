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陳國棟 - 靈育、美育及藝術跨領域探索（7）︱視藝師語

知識轉移
更新時間：15:30 2026-05-03 HKT
發佈時間：15:30 2026-05-03 HKT

美感讓人產生愉悅，而愉悅的感受建基於體驗作品所呈現高度的完善狀態（和諧）。負面或悲傷主題的創作，只要配合到合適的風格，也會帶來淒美的愉悅，但長期浸淫在憂傷情感中，便會很容易產生負面情緒。

靈性維度

負面或悲傷主題的創作，只要配合到合適的風格，也會帶來淒美的愉悅，但長期浸淫在憂傷情感中，便會很容易產生負面情緒。（AI 生成示意圖）
負面或悲傷主題的創作，只要配合到合適的風格，也會帶來淒美的愉悅，但長期浸淫在憂傷情感中，便會很容易產生負面情緒。（AI 生成示意圖）

至於更高層次的和諧度，如藝術形式與「靈性維度」之間的和諧狀態，在美學的觀念上，這是屬於藝術形式能將「崇高的美學」呈現在作品之中的狀態。這類作品能引領學生體驗更高層次的人生視野。呼應着著名神學家及哲學家奧古斯丁（Augustine）的美學思想，「藝術形式只能作為一種通達真理（智慧）的階梯而存在，我們必須尋求真理本身從而安享於他，進而獲得救贖，過上真正的幸福生活」（劉春陽，2015）。

延伸閱讀：陳國棟 - 靈育、美育及藝術跨領域探索（5）｜視藝師語

在香港獨特的情境下，培養出不少能呈現「靈性維度」（追求更高層次和諧之美）的藝術家。關蓉而是其中之一。 畫家關蓉而受到《聖經》詩篇關於詩人受上帝保護而獲得安慰所觸動，將創作的空間呈現交疊於真實環境中，又恍如夢境，同時呈現一種超越屬靈維度的隱密空間。這個無人之境，是象徵人藉信仰的追尋，因此能夠保持平靜安穩的心靈。

總括來說，畫家相信人在面對困難時，只要藉着信仰力量，便能夠使心靈回復平靜安穩，繼而重新踏上人生的征途。有藝術評論人認為，關蓉而展覽中「繪畫了一系列猶如『聖所』般場景的塑膠彩作品，以回應自身在生活上所面對的壓力和焦慮」（林靖風，2023）。

延伸閱讀：吳崇傑 - 建築藝術欣賞 由嚴迅奇到安藤忠雄｜視藝師語

一般老師都欠缺「生命美學」的教學素材或資源，特別是藝術評賞的範疇，老師可參照關蓉而的創作。關蓉而的作品能夠高度呈現「靈性維度」的藝術特質，她的信念就是對生命價值的重視，作品呈現一種堅定追尋「靈性維度」的信念，學生藉評賞關蓉而的創作所產生的美感體驗，能感染及強化學生「正向轉化意向」（Transformative mindset）的發展。

電郵：[email protected]

文：陳國棟 

作者為香港美術教育協會前執行委員、明格視覺文化藝術教育統籌、香港教育大學客席講師。

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