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李建文 - 從「低頭」到「抬頭」 在數碼時代尋找生活的重心｜牆角寒梅

知識轉移
更新時間：15:38 2026-04-30 HKT
發佈時間：15:38 2026-04-30 HKT

身處2026年的今天，手機早已超越了單純的通訊功能，成為了學習、社交，甚至探索世界的必需品。面對這股不可逆轉的科技浪潮，筆者一直認為，教育學生使用手機，不應是強制性的沒收手機或杜絕在校園內使用手機，而應是引導學生如何在五光十色的數碼世界中，學會手機的正確使用方法，並重新發現現實生活中的美好。

「共融展」重拾真正愛好

除了「共融展」外，我校最近在校園內添置了兩張桌球枱，並即將舉辦首屆個人桌球比賽。（作者提供）
除了「共融展」外，我校最近在校園內添置了兩張桌球枱，並即將舉辦首屆個人桌球比賽。（作者提供）

很多時候，過度沉溺於手機是因為生活缺乏了其他吸引力。為了讓學生看到螢幕之外的廣闊天空，伍少梅中學將於5月14日舉辦「共融展」。這次活動最特別之處在於不分師生，每個人都可以拿出自己私藏的珍寶，與全校師生分享自己的喜好。

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在此次「共融展」上，有的老師準備展示收藏多年的高達模型，有的同學打算分享自己親手製作的模型與繪本。每一個珍藏背後都是一份專注的熱情。筆者希望通過此次展覽，讓學生們明白，手機雖然能提供海量的資訊，但真正的「愛好」是需要投入時間去經營、去觸摸、去體驗的。當擁有一份引以為傲的愛好時，手機自然會從生活的全部變回輔助的工具。

除了「共融展」外，我校最近在校園內添置了兩張桌球枱，並即將舉辦首屆個人桌球比賽。

在方寸之間的球桌上，學生需要平心靜氣地觀察角度、控制力道，並擊球入袋。這種極度專注的體驗是快餐式短片無法給予的。我校希望通過比賽，讓學生們體會到親身參與體育競技的樂趣，將目光從狹窄螢幕轉移到綠色的桌球枱面上。

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我校不強制沒收手機，是因為相信學生具備自律的潛力。手機不應該是隔離人際關係的屏障，而應該是幫助自己成長的輔助階梯。手機可以拍攝桌球比賽的精彩瞬間，也可以查閱在「共融展」中感興趣的珍藏品資料，這就是「正確的使用方法」——讓科技成為學生的小助手。

生活不應該只有屏幕的亮光。筆者期待通過「共融展」與桌球比賽等多元實踐，讓學生看到使用手機的正確之途。

電郵：[email protected]

文：李建文 

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

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