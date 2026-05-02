李卓翰 - 忍一時風平浪靜 退一步海闊天空｜家長教室

在親子關係中，父母與孩子之間的衝突往往比想像中複雜。父母出於關愛，希望孩子聽話、守規矩；而孩子隨着成長，則渴望表達自我、爭取自主。這時候，父母若能實踐「忍一時風平浪靜，退一步海闊天空」，不僅能化解僵局，更能通過「有效的聆聽」為關係帶來轉機。

我願意聽懂你

在聆聽過程中，我們要放下「辯論員」的身份，收起那句準備衝口而出的「但係」。（示意圖）

很多父母習慣以權威壓制，例如一句「唔好頂嘴」或「照我講嘅做」，雖然能即時止住爭論，但孩子的感受卻被掩蓋。真正的退一步，並非放棄管教，而是放下「必須贏」的執着，先成為孩子的「專屬聽眾」。

聆聽的第一步是「留白」。當孩子情緒激動時，我們不必急於糾正是非，而是先蹲下來，讓眼神與孩子平視，用溫和的姿態告訴他：「我喺度，你可以慢慢講。」

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在聆聽過程中，我們要放下「辯論員」的身份，收起那句準備衝口而出的「但係」。嘗試運用「反映式聆聽」，例如說：「我見到你依家好激動，係咪因為覺得件事好唔公平？」當孩子感覺到自己的委屈被「看見」且被「接納」，那份緊繃的情緒才會真正風平浪靜。

而在孩子成長的過程中，難免有不成熟的表現。父母若事事挑剔，容易令孩子覺得壓力過大，甚至產生反抗心理。若能在不涉及安全與原則的情況下，給予孩子解釋的機會，而不急於否定，反而能培養他們的責任感。這種「退一步」的信任，是建立在「我願意聽懂你」的基礎之上。

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忍一時，是給孩子表達的機會，讓情緒有出口；退一步，是給孩子成長的空間，讓理解有深度。父母若能掌握這份聆聽的智慧，就能在衝突中保持彈性，既守住底線，又不失溫度。親子矛盾將由對立轉化為連結，最終，父母與孩子都能在互相尊重中，共同擁有更廣闊的天空。

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文：李卓翰

本欄由香港青年協會家長全動網社工及嘉賓輪流執筆，與讀者分享親職教育經驗；本文作者為李卓翰先生。

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