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何漢權 - 記全民國家安全教育日｜教育現場

知識轉移
更新時間：13:00 2026-04-28 HKT
發佈時間：13:00 2026-04-28 HKT

早前，在香港灣仔會展出席「2026年全民國家安全教育日」啟動禮，當中呈現甚多具意義的國安教育實質成果，篇幅所限，劄記如下：

五國教育

早前，在香港灣仔會展出席「2026年全民國家安全教育日」啟動禮，當中呈現甚多具意義的國安教育實質成果。（資料圖片）
早前，在香港灣仔會展出席「2026年全民國家安全教育日」啟動禮，當中呈現甚多具意義的國安教育實質成果。（資料圖片）

其一，主辦單位用心用力籌備，邀得港澳辦主任夏寶龍、香港特首李家超、中聯辦主任周霽等重量級領導發言，彰顯國安的重要，是社會建設與發展的基礎。國安與社安、校安、家安，是唇齒相依，密不可分。

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其二，是日的重要啟動禮，大會安排青少年擔當的角色，相較過去是吃重得多。學生合唱團高唱《我的祖國》；舞台劇演出，以及不同的場景司儀主持，分別由不同的青少年擔綱重責，筆者留意到，大家都能運用流暢的普通話，字正腔圓，亦按筆者所知，這些站在台上、擔大旗的同學，不少都是香港土生土長。很相信，現場與有收看直播的，都能聯想，這些積厚的成果，與教育局政策推動，學校教育於課堂內外積極配合互動，有莫大關聯。事實上，香港與內地大量姊妹校結盟；公民科規定香港學生前赴內地交流；小學與中學亦設有特定的校內普通話的學習與考試；民間教育團體舉辦的多元活動，不少是以普通話作為溝通用語。萬事互相效力的結果，造就香港中小學生的普通話能力，全面提升。「香港學生的普通話水準真的很好」，這是內地任職各行業的朋友，與筆者說出相同的話。而歷任土生土長的特首，都刻意說好普通話，起着關鍵的帶頭作用。

其三，筆者認為，「一國兩制」下的國民教育，應繫於國史、國學（中華文化）、國情、國安、國語（普通話）的綜合推動，這「五國教育」，教育局、學校及民間教育團體，乃至家長，都是越來越明白當中的意義與重要性，活學活用是其中一個重要特色。

延伸閱讀：何漢權 - 優化高中兩史科課程框架｜教育現場

筆者曾在本欄分享出席聯校小學歷史常識問答比賽，來自不同學校的學生用普通話齊唱國歌，抑揚有致，向國旗行注目禮，讓與會者充分感受香港教育現場對國民教育的「五國」重視，如此讓與會者感到學生尊敬「我的祖國」之情，近年，教育現場觀察，是日有疊加。這是國民教育的新希望、新力量。

文：何漢權 

作者為國史教育中心（香港）校長，長期關注學生全人成長及教學專業發展課題。

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