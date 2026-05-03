王羲之書法有多厲害？為何被讚「第一流人品」？｜星島教室

提起王羲之，最為世人稱道的，莫過於他在書法藝術上的卓越成就。以《蘭亭集序》為代表的傳世之作，讓他的書法備受歷代帝王與後人推崇，使他被世人尊稱為「書聖」。你又是否知道，這位一代書聖有着怎樣的人生經歷？在書法以外，又有哪些值得我們細味的生平？

少年坎坷 憑才學得志

王羲之（303-361年），東晉時期書法家，劃時代地完善新體書法體系，被後人尊稱為「書聖」。

王羲之出生於一千七百多年前的東晉，是琅琊（今山東臨沂）人。王羲之家世顯赫，父系琅琊王氏是兩晉時期最大的文化世家，家學深厚，不僅重視儒家禮法精神傳承，還對佛、道、玄兼容並包，更重視史學、文學和書法的家傳。

然而，王羲之自小並未能得到父兄的庇蔭。父親在他年幼時不知去向，後來兄長去世，王羲之只能與母親相依為命。他屢遭不幸，嘗盡世態炎涼，年少時沉默寡言，不善言辭。在當時社會，獲得社會地位的方法主要是婚姻和仕途兩種，但這些在王羲之眼中都是無法掌控的。他能掌控的，就是技藝和學問。他繼承了琅琊王氏家學，擅長書法、繪畫、詩文、琴棋等多項技能，他的坎坷經歷亦造就了他勤學、耿直、灑脫的性格。

王羲之憑藉出眾才學，逐漸贏得家族族長的器重和賞識，成為能言善辯青年。

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兼收並蓄 求變創新

位於山東省臨沂市的王羲之故居，是其早年居所。

王羲之自小喜愛書法。七歲時，他發現父親枕頭中藏有蔡邕的《筆論》（一本傳奇性的古代書法著作），便偷偷取來閱讀。父親發現後，說等待王羲之長大後再傳給他，王羲之卻回應道：「今天就給我吧，等我長大後才給我，就錯過了學習的良機。」由此可見，王羲之對學習書法的熱情。

長期的苦練亦造就了王羲之強勁的筆力。據說，有一次皇帝在北郊舉行祭祀儀式，必須更換原本的「祝板」（寫有祝祭文的木板），工人們在削去王羲之寫過的木板時，發現他的筆跡已是「入木三分」（筆跡透入木板三分之深）。

王羲之上承鍾繇、張芝筆法，隸書、楷書、行書、草書皆擅，集眾家之大成。在傳統的基礎上，他走上求變之路，改革舊體，完善了楷、行、草的新體風貌，而《蘭亭集序》就是王羲之新體行書的代表作。王羲之的創新之舉，與他勤學苦練、耿直灑脫的特質密不可分。唐太宗李世民曾評王羲之的書法「飄若浮雲，矯若驚龍」，指王羲之書法的字形貌似飄逸，但實含「矯健」，蘊含骨力，反映了王羲之剛直的個性。

為官重民生 失意不失志

王羲之代表作《蘭亭集序》，被認為是書法經典作品，有「行書第一」之稱。

王羲之不僅書法絕世，人品也是一流。元代著名書畫家趙孟頫說王羲之是「晉室第一流人品，奈何其名為能書所掩」，認為王羲之書法上的成就掩蓋了他的人格魅力。

在為官生涯上，儘管王羲之的仕途並不順遂，幾次出仕都因世情險亂而退隱，但在他有限的政治生涯中，不乏為人所樂道的政績。

王羲之最後一次擔任朝廷官職是出任會稽內史，即會稽的最高行政長官。他秉持務實的治理原則，以民生為本，到任後積極巡視，體察民情。歉收時，他為民請求減輕賦稅；饑荒下，他力排眾議開倉賑災。

在他的治理下，會稽百姓休養生息，民生得到發展。王羲之辭官後，退隱於會稽，但仍然關心朝政，心繫國家安危，不失為國之志。

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冷知識BOX：東牀快婿

新華社圖片

王羲之年輕時，太尉郗鑒派人到王家挑選合適的人當女婿。當時王家子弟都穿戴整齊，希望能被選上，惟有王羲之若無其事地袒露肚子躺在東邊的牀上吃餅，毫不在意。郗鑒得悉後，反而欣賞王羲之的灑脫和坦率，於是把女兒郗璿嫁給他。這是成語「坦腹東牀」和「東牀快婿」的由來。王羲之的行為也被後人認為是對當時靠聯姻獲取利益這一風氣的無聲反抗。

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歷史充電站：造紙術與書法藝術

簡牘是紙張出現前，中國古代主要的書寫材料。

紙張作為現今唾手可得的書寫材料，在書法藝術的發展過程中扮演着重要的角色。在紙質材料出現之前，書寫材料主要是簡牘。簡牘的簡面狹窄，笨重而且佔用空間大。為了節省空間，寫在上面的文字通常較短較扁，不利於向下連帶寫下一個字，只能翻筆收尾，影響寫字的流暢度。在紙上書寫，沒有寬度限制，上一字的收筆更容易與下一字起筆呼應，這令書法藝術有了長足發展的空間。

本欄逢周一刊出，由教育評議會邀請資深中小學教師及校長撰寫。

文章以生動有趣的方式，透過中國節氣氣候、各地風土民情及歷史人物故事，帶領讀者探索中國文化與歷史的奧妙。

文：中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）德育、公民及國民教育組組員、中文科科主任朱玥

本文標題原為〈博採眾長 剛直為民——「書聖」王羲之〉。

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