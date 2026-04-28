梁超然 - 拋棄舊經驗 擁抱新時代｜雪中送炭

香港漫畫《龍虎門》創刊以來超過半個世紀，曾是家喻戶曉的經典。然而，隨着時代變遷，這部作品的銷量與影響力早已不復當年。就在許多人以為它只能在懷舊的角落裏慢慢凋零之際，新主編司徒劍橋的加入，卻為這部老牌漫畫注入了新血。

長江後浪推前浪

《龍虎門》早已瀕臨停刊，若只是固守舊有模式，終究只能在市場邊緣苟延殘喘。（資料圖片）

司徒劍橋出道逾20年，創作風格偏向日本漫畫的精細筆觸，與傳統港漫的澎湃豪情大相逕庭。當他接掌《龍虎門》主編之位時，許多老讀者難以接受，批評聲浪四起。然而對我而言，這正是久違的驚喜。10多年來，我未曾如此期待每周的新一期出版，如今卻因他的筆觸而重燃追看的熱情。這種「新」的力量，正是我所珍惜的。

許多人認為，傳統元素才是保證銷量的基石，改變只會失去原有的讀者群。但事實是，《龍虎門》早已瀕臨停刊，若只是固守舊有模式，終究只能在市場邊緣苟延殘喘。既然如此，何不放手一博？在舊故事裏糾纏，不如勇敢擁抱新思維。

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這種拋棄舊經驗、擁抱新時代的精神，不僅適用於漫畫，更是我們教育與人生的寫照。過去半世紀，我們曾以為世界會持續和平穩定，但今日的烏克蘭戰事、委內瑞拉被侵略、美以伊軍事衝突，提醒我們：世界正重回混沌。既然如此，我們更需要新思維來應對，而不是緊抱殘破的舊價值。

新科技、新理念的湧現，確實為人類帶來挑戰，但同時也孕育希望。教育亦然。在AI迅速發展的年代，教師若只是抱怨科技太快，覺得難以適應，便會被時代淘汰。唯有順流而下，擁抱新時代，才能為學生開闢康莊大道。正如我在家中看見兩個寶貝安滌，熟練地利用AI和平板完成作業，我深刻體會到「長江後浪推前浪」的真諦。新一代的孩子，正以他們的方式超越我們。

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《龍虎門》的革新，提醒我們：舊經驗並非永遠可靠，傳統也不必固守不變。教育、文化、科技，皆需要勇敢的創新者。司徒劍橋的筆觸或許不合所有人的口味，但至少讓這部瀕死的漫畫重新呼吸。這正是我們所需要的精神——敢於放手，敢於創新，敢於相信新思維能帶來希望。

在這個百年未見的大變局下，香港的教育與文化若要延續生命力，必須勇敢地迎接新時代。拋棄舊經驗，不是背叛，而是為了讓下一代能在更廣闊的天地裏繼續書寫他們的故事。

文：梁超然

作者為寧波第二中學校長，熱愛文史，以范仲淹王安石梁任公為師，心懷大同，踐行人人為我我為人人。

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