梁惠君 - 「EC精靈」化身溝通橋樑 師生共建正向和諧校園｜教評心思

我們正身處一個科技發達、AI盛行的年代，雖然技術能取代繁瑣的工作，卻無法取代人與人之間最真摯的連結。今年，風采中學輔導周以「EC精靈：有效溝通活動」（Effective Communication）為主題，通過一系列多元化的體驗，推廣正向溝通、關愛與尊重差異的信息。

分享與聆聽

風采中學輔導周以「EC精靈：有效溝通活動」為主題，通過一系列多元化的體驗，推廣正向溝通、關愛與尊重差異的信息。（作者提供）

活動由輔導組老師、社工及「學校小天使」團隊共同策劃，題材豐富且貼近學生的日常校園生活。為了引發深度思考，學校特別在早讀時段安排具啟發性的閱讀材料，分享演講家塞萊斯特．海德利（Celeste Headlee）的「6個溝通錦囊」，鼓勵學生在對話中專注當下、多問開放式問題，並保持學習心態。

輔導周的午間攤位遊戲，向來是師生翹首以待的環節。今年的4個攤位設計別出心裁，充滿互動性，引領同學從不同角度反思人際互動：

第一個攤位「自我認識」：通過收集學生的MBTI性格數據，讓大家看見校園內多元的性格特質，學習尊重個體差異，和諧共處。

第二個攤位「選擇」：藉由心理測驗與座位選擇投票，讓同學明白每個人都有獨特的考量，選擇本無對錯，關鍵在於接納自我的獨特性。

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第三個攤位「聆聽與回應」：同學需對AI人物圖撰寫評價，隨後隨機抽選他人的評論並回饋感受。這場「角色轉換」的體驗，讓學生深刻體會到文字評價對他人的真實影響力。

第四個攤位「祝福」：同學發揮創意製作迷你CD吊飾，並利用內置的NFC貼片連結至關於「建立良好關係」的帖文與歌曲，提醒大家在維繫感情的同時，也要保持適當的相處距離。

除了攤位遊戲，今年更推出了多項活動。「師生廚房Master Chef」烹飪比賽以美味拉近距離；「輔導周點唱」環節則讓心聲隨廣播傳遍校園，讓學生通過音符與話語，向珍視的對象傳遞溫暖。此外，周會上的「互動小劇場」通過生動情境引發討論，引導學生反思「第一印象」的偏誤，學習以更開放、尊重的態度去理解他人。

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良好的對話始於「分享」與「聆聽」的完美平衡。我們期盼這次輔導周的點滴，能如同一顆名為「有效溝通」的種子，在每位風采中學師生心中萌芽。願這份同理心與溝通智慧，能陪伴風采學子建立正向的人際關係，自信地面對未來人生中的各項挑戰。

文：梁惠君

作者為風采中學（教育評議會主辦）校長、教育評議會副主席。

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