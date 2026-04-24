葉德平 - 小學人文科與國家「十五五」規劃｜來論

國家「十五五」規劃將教育、科技與人才定位為發展新質生產力、實現科技自立自強的根本性支撐。相對於「十四五」的奠基補短，「十五五」更重視提質育才，務求使「十六五」時，能夠做到人才領跑。而在文化發展方面，「十五五」的文化建設方向有三個重點：以文化自信為底色、以民為本為導向、科技融合為路徑，承接「十四五」文化傳承發展的基礎，為「十六五」全面建成文化強國「衝刺收官」階段奠定基礎，為新質生產力提供精神動力與文化支撐。在建設美麗中國方面，「十五五」明確了社會發展全面綠色轉型的方向，倡導簡約適度、綠色低碳、文明健康的生活和消費理念，促進綠色生活方式加快形成。

小學人文科助力「十五五」規劃

人文科以「立德樹人」、「探究學習」、「連繫生活」為理念，涵蓋「健康與生活」、「環境與生活」、「理財與經濟」、「社會與公民」、「國家與我」和「世界與我」六大學習範疇，與「十五五」規劃的教育方針高度契合。（作者提供）

香港小學人文科正是在這「關鍵五年」全面推行。（作者提供）

小學階段是兒童身心發展的黃金時期，是建立基礎學習習慣的重要階段。適逢其會，香港小學人文科正是在這「關鍵五年」全面推行（按：人文科於2025/26學年開始在小一及小四推行，並於2027/28學年推展至所有級別）。人文科以「立德樹人」、「探究學習」、「連繫生活」為理念，涵蓋「健康與生活」、「環境與生活」、「理財與經濟」、「社會與公民」、「國家與我」和「世界與我」六大學習範疇，與「十五五」規劃的教育方針高度契合。

整體而言，人文科正是與「十五五」定位銜接。「十五五」規劃作為「第二個百年奮鬥目標」「第一步」的「承上啟下」五年，繼續強調教育要「鑄魂育人」，致力培養擔當民族復興大任的時代新人。人文科的宗旨也是培養學生「對國家和社會的認識，理解和尊重個人在社會和國家的角色和權責」，與「十五五」規劃的目標高度一致。

延伸閱讀：教科書平均加價3.6% 創近年新高 初小科學書升幅高達9%

國家發展迅速，早已從建國初期的「一窮二白」，發展到現在的「小康社會」。在「十四五」規劃開始之時，國家便宣布5,575萬農村絕對貧困人口脫貧。這種火箭般飛快的轉變，需要學生拼命地張開眼睛才能真實地感知到。因此，人文科很鼓勵學生「從多角度認識課題，以理性和客觀的態度分析」社會、國家以至世界的發展。舉個例說，人文科的「國家與我」其中一個主題是「國家發展」，該主題聚焦於國家的現代發展，並強調國家怎樣加強與世界各地的經貿合作。而國家主席習近平在2013年提出的「一帶一路」倡議，正是很好地回應了這個主題。而「環境與生活」學習範疇關注香港的環保政策，其實也是點出了香港如何配合國家的「可持續發展觀」，來推動綠色發展和生態文明，努力地去追趕「雙碳」指標。

靈活運用不同的教學方法

有良好的課程大綱，也需要恰當的教學方法。人文科重視培育學生的多角度思考。因此，老師可引導學生對比「十四五」成就與「十五五」目標，如從昔日的「脫貧攻堅」到今天的「鄉村振興」的轉變，結合課本中「國家的蛻變」主題，理解國家發展的連續性與階段性。而且，老師也可以利用教育局、出版社等提供的「十五五」學與教資源，把抽象的規劃內容轉化為具體的學習任務。

除此之外，人文科也可以進行有機的「跨學科」教學，推動學生從多維度學習。舉例說，「十五五」規劃提出加快形成「教育科技人才一體發展格局」的目標。那麼人文科便可以與科學科、資訊科技科協同教學。例如在「善用資訊科技」的主題中，可以把重點放在培育「傳媒與資訊素養」，教導學生在使用媒體時，如何做到「明智的選擇」。而在「環境與生活」單元，結合「十五五」綠色發展理念，開展「香港碳足跡調查」項目，讓學生運用科學方法收集數據，用數學知識分析結果，用人文視角探討解決方案，實現跨學科素養的整體提升。綠色生活方式的教育模式和教學方法的探索，需要學界同仁齊努力、勤思考、多嘗試，學校如有意培育學生對綠色生活方式的認知和理解，期望發展與之相關的校本教學，歡迎聯絡本人作進一步交流。

文：香港教育大學課程與教學學系高級講師葉德平博士

圖：作者提供

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<