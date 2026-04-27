吳崇傑 - 建築藝術欣賞 由嚴迅奇到安藤忠雄｜視藝師語

近日有機會重返中文大學校園於文物館學習。中大文物館新館羅桂祥閣乃校園藝文新地標，坐落於百萬大道旁，飄浮於山體間，是香港著名建築師嚴迅奇的傑作，2025年榮獲「香港建築師學會全年建築大獎」，設計意念為「石下留蔭」，有如張大千畫作《山水四屏》；建築猶如山石橫空而出，矗立於山坡上。

解決問題的藝術家

大家熟悉的「香港故宮文化博物館」，便是嚴迅奇另一匠心之作。（資料圖片）

嚴迅奇認為新館有肩負「起承立新，承古融今」的使命，不僅承載對傳統文物的傳承，也是將文化融入現在及將來的學習與創新中。

在M+博物館藏品檔案中，發現嚴迅奇一直對傳統與創新意念的奉行；1999年栢林文化節作品《竹亭》，他利用了中國傳統建築物料「竹」構建一座建築物，豎立於栢林世界文化中心，充分體現中國傳統與西方現代文化的結合。他的作品着重與人的關係，強調建築與環境的結合。

2024年，嚴迅奇更獲香港藝術發展局頒發「傑出藝術貢獻獎」，他認為建築師不止是藝術家，而是解決問題的藝術家。大家熟悉的「香港故宮文化博物館」，便是他另一匠心之作。

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近年世界各地越來越多地標式建築新落成，凸顯當地人文歷史背景和特色。建築藝術有異於一般藝術，而來得強烈和直接，一般藝術多從感官上欣賞，但建築藝術則不能單憑畫面或聽覺來評賞，多要參與才能得到反應和感覺。建築除了顯現建築師的思維和理念，亦反映當時當地的文化、歷史背景和地理景象等，亦能發揮實用功能，予人們享用，參與和回饋。

日本建築師安藤忠雄是筆者欣賞的建築師之一，他自學成才，受勒．柯比意等大師影響，崇尚極簡主義風格，將自然元素與建築融合，包含簡單幾何形狀，另為人讚譽的是他擅用清水混凝土，將其發揮極致。「光之教堂」便是他利用光影與環境結合，也是筆者曾到訪及喜愛的建築之一。

總而言之，我們日後應多感受建築師的意念和欣賞他們的心血。

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文：吳崇傑

作者為香港美術教育協會增補委員、社區導師及香港藝術發展局審批員（藝術教育）。

原文標題為〈建築藝術欣賞〉。

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