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何漢權 - 一起林則徐｜教育現場

知識轉移
更新時間：18:00 2026-04-21 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-21 HKT

上周六，出席由香港電台、國史教育中心（香港）及理工大學合辦的《林則徐：虎門銷煙以外》電影欣賞及分享會。該部記錄林則徐一生的紀實電影，由香港電台同仁，用超過一年的時間，用心用情用力，走遍廣東、湖南、福建、浙江、河南、陝西、甘肅、新疆多省，以及日本，終究完成。

歷史是過去與現在的對話

林則徐自銷煙「失敗」被清室流放新疆，路漫漫卻奮力上下求索，從未稍懈，為的是民生為大、國家國土為重。（新華社圖片）
林則徐自銷煙「失敗」被清室流放新疆，路漫漫卻奮力上下求索，從未稍懈，為的是民生為大、國家國土為重。（新華社圖片）

如果說，國民教育是國史、國學、國情、國安連環緊扣的綜合，很清楚，這部演繹林則徐一生的紀實電影，是由「一國兩制」下的香港製作的，一部能引人入勝、啟發愛民愛國思考的國民教育電影，適合學校與民間教育團體運用的上佳教材。

是日電影播放及分享整個過程完畢之際，筆者有5分鐘時段，以作總結謝辭，概括如下：歷史是過去與現在永無終止的對話，由此啟導時代向前，隨着電影播放完結，林則徐銷煙，以及銷煙以外整段不平凡的一生，可用「方是結束，正當開始」去形容，因禁煙、銷煙而帶出的東南海防論的重要，因流放新疆，既倡導艱難的水利灌溉工程，更喚醒更嚴峻的西北陸上邊防，防俄更甚於防英。

青燈燭照，林則徐的海防及塞防論，對日後清中葉兩位中樞大臣李鴻章（海防必要防備日本）及左宗棠（西北保邊防方能保中國）的影響，起着醍醐灌頂之效。其後，李鴻章加緊建設北洋艦隊，左宗棠收復新疆，歷史確實出現折點，即整個國家對國土安全的意識，被提升至一個新高度。

然而，清室整個管治階層，還是攬着權力進入夢鄉，仍處眾醒獨醉之態，至再有1894年中日甲午戰爭慘敗。

林則徐自銷煙「失敗」被清室流放新疆，路漫漫卻奮力上下求索，從未稍懈，為的是民生為大、國家國土為重。「大事以一線到底而成，人生以精神一貫而立」，是林則徐不避禍福、一生奮鬥的現實寫照，是對後世推動中華民族團結向前發展的重要精神力量。

今屆年度中國歷史人物選舉，林則徐以壓倒性票數當選，5月15日至17日，由專業演員帶領大、中、小學生合演《銷煙為民林則徐》舞台劇，將於理工大學綜藝館進行，屆時，期待教育界各持份者「一起林則徐」。

文：何漢權 

作者為國史教育中心（香港）校長，長期關注學生全人成長及教學專業發展課題。

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