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吳曉靈 - AI時代育兒：放手與同行｜直資育材

知識轉移
更新時間：18:00 2026-04-20 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-20 HKT

在校園裏，我是帶領師生前行的校長；回到家裏，我則是3個孩子的媽媽。這種雙重身份，讓我每天都在「專業教育理論」與「真實育兒掙扎」之間切換。

育兒是一場馬拉松

當學校設立「無功課日」時，家長不要馬上用補習班填滿，而是與孩子一起「煮飯仔」、聊聊天、做運動等，因為這些「留白」時間可創造高品質親子時光、激發孩子好奇心。（示意圖）
當學校設立「無功課日」時，家長不要馬上用補習班填滿，而是與孩子一起「煮飯仔」、聊聊天、做運動等，因為這些「留白」時間可創造高品質親子時光、激發孩子好奇心。（示意圖）

面對AI席捲全球，很多家長問：「校長，AI甚麼都懂，孩子該學甚麼？」我常分享一個觀點：知識的檢索不再是難事，孩子真正的護城河在於AI無法取代的「軟實力」——那是思考的深度、溫暖的溝通、跌倒後站起來的抗逆力。而這些實力，往往不是靠「教」出來的，而是靠父母「放手」練出來的。

我也曾有過那種「忍不住想代勞」的焦慮，但當我看見家長鉅細無遺地幫孩子處理生活中的所有事務，我意識到，如果我們永遠當「事事代勞的開路先鋒」，孩子永遠學不會對自己負責，何不讓他們自己收拾書包，漏帶了、亂了，那是他們最真實的成長課。

很多人誤以為「愉快學習」就是玩樂，其實學習中的愉快源於成就感。當孩子學科成績退步，同學相處不和諧，學校如何通過正向價值觀，培養孩子將挫折視為踏腳石最為關鍵；而作為家長，扮演「教練」而非代勞者，將更有效引導孩子獨立自信地成長，成為「熱愛學習的自主探究者」。

大家常把升中視為馬拉松，但馬拉松不應只從小學五年級呈分試才開始衝刺，更不應只是以成績作為考量。「優雅配速」應從小四開始，包括修煉「內功」：廣泛閱讀、豐富談吐，在眾人面前「不怕講、主動問」的孩子。當學校設立「無功課日」時，家長不要馬上用補習班填滿，而是與孩子一起「煮飯仔」、聊聊天、做運動等，因為這些「留白」時間可創造高品質親子時光、激發孩子好奇心。

育兒是一場馬拉松，教育的核心是優質陪伴與正面引導。誠邀大家於5月9日至10日參觀嶺小開放日，親身看看我們的孩子如何從「愉快學習」走向「自信成長」，讓我們一起學習放手，讓孩子在AI時代中，活出無可取代的精彩。

文：吳曉靈 

本欄由香港直接資助學校議會校長撰寫；本文作者為嶺南大學香港同學會小學校長。

延伸閱讀：

接受失敗教育 打破完美迷思 伴子女同行丨直資育材

家校合作｜如何建立良好教學環境？校長：家長與學校互信｜直資育材

 

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