袁美玲 - 校園角落的足跡：讓歸屬感深植每位同學心中｜津中樂道

一間引人入勝的學校，不因其華麗的建築外表，而是校園角落裏那一屆又一屆的生命故事。同學們曾留下青春的「足跡」，度過美好時光，植根出歸屬感，並將之稱為「母校」，視為永遠的家。

記憶寶藏

校園之所以成為眾人的家，就是因為它每個角落都含有情感的載體，這些由同學親手參與創造的可見「足跡」，將會是他們成長中最珍貴的記憶寶藏。（AI 生成示意圖）

在優化校園空間計劃期間，有一項工程深深打動了我——「校園壁畫創作」。與其說它是一項美化工程，我更願意稱它為「活生生的傳承課」。負責壁畫的設計師是本校已畢業的師兄，憑藉所累積的經驗和技術，帶領着師弟師妹完成一幅命名為「堅持」的藝術作品，這面壁畫承載了雙重的意義：是兩代人共同足印，以及湧泉相報的祝福。藝術留下了人情味，也留下了無形的精神傳承，讓同學們明白到，他們心屬這個大家庭。

為讓這份歸屬感成為每天的「必需品」，我們在主要通道設立了一面特色牆。牆上掛滿了學生最歡樂的照片，捕捉了活動中最真實的感覺。每天當同學踏入校園時，第一眼看到的就是自己或同儕陽光般的笑臉。

這些照片如同校園的脈搏，隨年月流轉而更換，對焦着每一位同學的身影，讓他們感覺到自己是校園生活的主角，從而強化同學的歸屬感。

另一邊廂，走廊布置了創意磁力牆，學生會及各社團可發揮「自主性」和「創造力」，帶創意的成品，是他們親手栽種屬於自己的青春足印。

校園之所以成為眾人的家，就是因為它每個角落都含有情感的載體，這些由同學親手參與創造的可見「足跡」，將會是他們成長中最珍貴的記憶寶藏。

我深信培養同學的歸屬感和創造力，是校園布局不可或缺的一部分。讓每個同學都能在不同的角落，找到自己踏上華麗人生舞台的足跡，這正是母校最美的禮物。

文：袁美玲

本欄由香港津貼中學議會校長撰寫；本文作者為樂善堂楊葛小琳中學校長。

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