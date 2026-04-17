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王熹東 - 水墨藝術的當代教育實踐與反思｜視藝師語

知識轉移
更新時間：16:34 2026-04-17 HKT
發佈時間：15:00 2026-04-17 HKT

時至今日，水墨藝術已不再是冷門的藝術項目。本地水墨藝術家的創作題材多樣，既回應時代，也展現新一代畫家的活力與思考。回顧過去10年，香港美術教育協會一直致力於不同坊間團體合作普及水墨藝術，為學界注入穩定而深遠的養分，特別是筆者最近參與的「大華銀行年度水墨藝術大獎推廣大使計劃」，可說是獲益良多。

水墨畫是視藝教育中的重要元素。資料圖片
水墨畫是視藝教育中的重要元素。資料圖片

本計劃不但邀請了4位當代藝術家，包括唐錦騰教授及「在墨社」的核心成員邱榮豐、吳觀麟和周晉進行講課，參與教師完成課程後回到校園薪火相傳，並共同設計出20套各具特色的教學單元，達至共學共享。作為一名小學視藝科教師，能同時向中小學同儕取經實屬難得，而當中最令人驚喜的是，獲得不少具創意且可實踐的水墨課程設計靈感。

在小學組的分享中，不少教案由基礎筆觸出發，發展成富趣味的主題教學活動，例如「一分鐘水墨」練習，善用生、熟宣紙的吸墨特性，引導學生以水墨渲染雛菊花型，再配合線條描繪花莖；亦有以貝殼為題的課程，先進行觀察，再以乾濕不一的擴散線條勾勒造形與立體感，並運用濃淡墨色描繪紋理。

中學組教師則更擅於把藝術家風格及現代元素融入國畫教學。有教師以「怪獸出沒注意」為題，讓學生參考《山海經》拼貼動物形象，並結合《富嶽三十六景》設計背景，完成工筆畫創作；亦有以「我喜愛的物件」為題，介紹梁麗雯及卓家慧的工筆畫作品，協助學生構思畫面，再嘗試運用人工智能軟件製作白描示意圖，進行勾線與設色，創作出具個人特色的作品。

隨着計劃圓滿結束，筆者慨歎此類跨校、跨界別的教師交流為數不多，教與學的視野往往受限於課程框架及坊間比賽文化。期望未來能投放更多資源，支援相關平台發展，並與香港美術教育協會攜手，持續推動本地視覺藝術教育的深化與創新。

電郵：[email protected]

文：王熹東

作者為香港美術教育協會執委會成員、聖若瑟英文小學視覺藝術科老師。

本文標題原為〈水墨藝術的當代教育實踐與反思〉。

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