林溢欣 - 寫於文憑試開考之後｜中新學林

找一個開始的動機，可以極其宏大，也可以極其渺小，更多時候不過是一個足以讓人邁前一步的時機。

努力裝備自己

有人努力讀書是為了機師夢，有人為了名牌大學，有人為了將來救人濟世；也有人埋首苦讀，不過因為身邊恰好有同路人，又或是因為成長的過程除了讀書，無事可幹。（資料圖片）

正如人開始健身，可以是因為一個健美比賽，可以源於旁人的一句嘲笑。但更多時候，可能是因為樓下新開了一間健身室，你每天走過，與很多不同身材的人擦身，而今天店員剛好遞上一紙單張。又或是你正面臨人生的低谷，剛好坐在對街的咖啡室，然後你覺得是時候讓身體承受更大的痛，去蓋過近來的心力交瘁，期望用更多的疼痛治療自身，於是你走進健身室……

努力裝備自己，然後考進大學，是痛苦的事，不亞於健身。健身是身體上的痛，讀書是腦袋受的罪。但兩者都考驗我們的意志，需要我們咬牙切齒去完成。有人努力讀書是為了機師夢，有人為了名牌大學，有人為了將來救人濟世；也有人埋首苦讀，不過因為身邊恰好有同路人，又或是因為成長的過程除了讀書，無事可幹。

但其實，也可以因為時機，因為文憑試開考了，餘下的時間終於有目可見，而且能夠清晰倒數。中四剛好兩年，中五剛好一年，扣掉作息放假，每一科的時間都能夠清楚計算，並且說得上「時日無多」。

而這個原因，足夠讓你停下反思，是否已經錯過了很多時光，而餘下的日子已然不容蹉跎？然後調整自己的步伐，走上另一條賽道。年頭你也許曾有過雄心壯志，新年假期時也許同樣訂下過全年計劃，但太多的錯過，生命依然如常，而時間從不等人。

這天是文憑試開考中文科的日子，很多人略過序不看，你也許只是剛好停駐這頁看到這裏。也有不少新的同學因緣際會，走進我的課室，然後我們在文字裏先行遇上。但不論如何，都是一個契機，都是一個值得我們邁步前行的理由。

要令未來的自己不後悔，就讓今天的自己先承受苦痛。文憑試不是一輩子的比賽，前路既然有盡，今天只管前行。

電郵：[email protected]

文：林溢欣

作者為香港中文大學中文系哲學碩士，中文科補習名師。

延伸閱讀：

林溢欣 - 滿足與狼狽（下）｜中新學林

林溢欣 - 滿足與狼狽（中）｜中新學林

林溢欣 - 滿足與狼狽（上）｜中新學林