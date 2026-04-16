Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林溢欣 - 寫於文憑試開考之後｜中新學林

知識轉移
更新時間：12:44 2026-04-16 HKT
發佈時間：12:44 2026-04-16 HKT

找一個開始的動機，可以極其宏大，也可以極其渺小，更多時候不過是一個足以讓人邁前一步的時機。

努力裝備自己

有人努力讀書是為了機師夢，有人為了名牌大學，有人為了將來救人濟世；也有人埋首苦讀，不過因為身邊恰好有同路人，又或是因為成長的過程除了讀書，無事可幹。（資料圖片）
有人努力讀書是為了機師夢，有人為了名牌大學，有人為了將來救人濟世；也有人埋首苦讀，不過因為身邊恰好有同路人，又或是因為成長的過程除了讀書，無事可幹。（資料圖片）

正如人開始健身，可以是因為一個健美比賽，可以源於旁人的一句嘲笑。但更多時候，可能是因為樓下新開了一間健身室，你每天走過，與很多不同身材的人擦身，而今天店員剛好遞上一紙單張。又或是你正面臨人生的低谷，剛好坐在對街的咖啡室，然後你覺得是時候讓身體承受更大的痛，去蓋過近來的心力交瘁，期望用更多的疼痛治療自身，於是你走進健身室……

努力裝備自己，然後考進大學，是痛苦的事，不亞於健身。健身是身體上的痛，讀書是腦袋受的罪。但兩者都考驗我們的意志，需要我們咬牙切齒去完成。有人努力讀書是為了機師夢，有人為了名牌大學，有人為了將來救人濟世；也有人埋首苦讀，不過因為身邊恰好有同路人，又或是因為成長的過程除了讀書，無事可幹。

但其實，也可以因為時機，因為文憑試開考了，餘下的時間終於有目可見，而且能夠清晰倒數。中四剛好兩年，中五剛好一年，扣掉作息放假，每一科的時間都能夠清楚計算，並且說得上「時日無多」。

而這個原因，足夠讓你停下反思，是否已經錯過了很多時光，而餘下的日子已然不容蹉跎？然後調整自己的步伐，走上另一條賽道。年頭你也許曾有過雄心壯志，新年假期時也許同樣訂下過全年計劃，但太多的錯過，生命依然如常，而時間從不等人。

這天是文憑試開考中文科的日子，很多人略過序不看，你也許只是剛好停駐這頁看到這裏。也有不少新的同學因緣際會，走進我的課室，然後我們在文字裏先行遇上。但不論如何，都是一個契機，都是一個值得我們邁步前行的理由。

要令未來的自己不後悔，就讓今天的自己先承受苦痛。文憑試不是一輩子的比賽，前路既然有盡，今天只管前行。

電郵：[email protected]

文：林溢欣 

作者為香港中文大學中文系哲學碩士，中文科補習名師。

延伸閱讀：

林溢欣 - 滿足與狼狽（下）｜中新學林

林溢欣 - 滿足與狼狽（中）｜中新學林

林溢欣 - 滿足與狼狽（上）｜中新學林

 

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
01:41
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
社會
15小時前
星島申訴王 | 退休婦帳戶離奇被駭 亂買末日期權 900萬積蓄瀕清袋 哀嚎：天塌下來
05:57
星島申訴王 | 2小時內被駭客神奇轉走證券戶口900萬 碩士女高層：一輩子努力也白費
申訴熱話
5小時前
美財長：準備以「金融打擊」對伊朗施壓 向中國及香港等金融機構發警告。路透社
伊朗局勢｜美財長：準備以「金融打擊」對伊朗施壓 向中國及香港等金融機構發警告
即時國際
5小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
5小時前
香港拳王私家車春宮片流出 女主角「癲癲」為本土AV女優 曾上ViuTV節目稱遭落藥家暴
香港拳王私家車春宮片流出 女主角「癲癲」為本土AV女優 曾上ViuTV節目稱遭落藥家暴
影視圈
19小時前
律師拆解「鹹水災」責任及索償關鍵 肇事方不合作毋須浪費唇舌 「業主租客可一齊告」
律師拆解「鹹水災」責任及索償關鍵 肇事方不合作毋須浪費唇舌 「業主租客可一齊告」
家居裝修
7小時前
河南13歲童遭「割喉」氣管勒斷，老人私拉繩索曬粟米封路釀禍。
河南老人攔路拉繩曬粟米 13歲童遭「割喉」一截氣管未尋回
即時中國
2026-04-15 10:35 HKT
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
內地掀「蒸餾同事」熱潮 離職後仍有AI分身工作 業界料某些工種勢消失
內地掀「蒸餾同事」熱潮 離職後仍有AI分身工作 業界料某些工種勢消失
商業創科
7小時前
手工點心老店「金輝」結業！屹立灣仔20多年 太子女呻被業主1舉動翹起「有啲手藝失傳就真係冇」
手工點心老店「金輝」結業！屹立灣仔20多年 太子女呻被業主1舉動翹起「有啲手藝失傳就真係冇」
飲食
17小時前