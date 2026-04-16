李建文 - 每個孩子都潛能無限｜牆角寒梅

教育從來都不是一項短期的任務，而是一項繼往開來的終身事業。在這條漫長的教育路上，天主教慈幼會伍少梅中學的教育工作者始終抱持着一個無比堅定的信念——「每個孩子，都擁有無限的潛能」。

小種子課程

課程讓學生變得「自信」，相信自我價值；也教會他們「同理心」，學會擁抱與理解身邊的不同。（示意圖）

為了讓這群充滿潛能的種子茁壯成長，伍少梅中學與非牟利健康教育組織Be Priceless成為了同行者。今年是雙方攜手並肩的第三年，筆者深刻體會到，彼此正為了同一個信念努力。Be Priceless由梁子杏醫生創立，深信每個生命皆「無價」。他們致力支持兒童在可持續、共融和公正的環境中茂盛發展，通過凝聚社區力量，開發具轉化意義的教育方案，目標純粹：「提升兒童的福祉與安全，特別是針對那些面臨高風險環境的孩童。」

適逢Be Priceless成立10周年，他們於4月12日舉辦了別具意義的慈善音樂會，吸引眾多學生、家長與教育同工熱烈響應。大家在欣賞動人樂韻之餘，一同見證機構10年來用心守護孩子的發展軌跡，更深刻體會未來該如何攜手提升兒童與青少年的福祉。

說起伍少梅中學與Be Priceless的合作，就不得不提他們早於2015年便精心開發的「小種子課程」。這3年來，「小種子課程」在伍少梅中學落地生根，Be Priceless的專業導師們連續為我們校內的學生開辦課程，幫助他們茁壯成長。

課程採用循序漸進的方式澆灌學生的內心。它讓學生變得「自信」，相信自我價值；也教會他們「同理心」，學會擁抱與理解身邊的不同。這使每次課程別具意義，不僅讓學生累積實用知識，更在校園營造出充滿安全感的環境。導師通過互動與引導讓學生肯定自己，真切感受到：「我是被重視的，我擁有改變自己的力量。」

未來的道路或許充滿未知，但只要教育工作者堅守初心，用心發掘每個孩子的無限潛能，他們的未來定能綻放耀眼的光芒。願每一顆「小種子」都能長成參天大樹，活出屬於自己的精彩人生！

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文：李建文

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

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