何漢權 - 家｜教育現場

小時候，看巴金的寫實、寫時代小說三部曲：《家》、《春》、《秋》，家道衰落、時代頹唐、國家腐敗，淡筆輕寫，卻讓讀者苦苦求索，一個難以復原的美好答案，那就是「家慶國幸」。巴金的「激流三部曲」，成書在國事最艱艱的苦難歲月，中國對外要應付日本軍國主義發動越來越瘋狂的侵略，並加之扶植東北偽滿、南京汪偽政權，以為分化其時財力軍力都疲憊的國民政府，國破家亡，危在旦夕。8年全民抗日戰爭，據統計，每3個家庭中，就有一個家庭的一位成員乃至全家葬身於侵略的火海中。

兩岸一家親

早前，中國國民黨主席鄭麗文率國民黨訪問團參觀北京故宮博物院。（新華社圖片）

天佑中華，8年全民抗日戰爭終於成功，但不幸地，國共內戰隨即展開，歷史與人民選擇了中國共產黨，1949年10月1日，中華人民共和國正式成立，國民黨敗退台灣，中國本可乘勝借勢收復台灣，但美國與其盟友，獨霸全球之心，昭然若揭，極不願意中國有完全統一並強大的機會，於是趁韓戰爆發，美國派遣第七艦隊駐守台灣海峽，阻截中國的統一。

海峽兩岸快走入80年，世界政經軍的力量遽變，以中國今日的綜合國力，足可武統台灣，但免不了兵凶戰危下的家散人亡，因此，以和平促統一，相信是國家統一政策的主旋律。國家主席習近平近日接見國民黨主席鄭麗文，就多次提及「家」，包括一家人有話好好說、有事多商量，要守護共同家園；又認為家和萬事興，兩岸一家親，常常回家看看。確實，台灣絕大部分家庭的根，很易追尋，都在中國大陸。

期望當今台灣的執政民進黨，特別是領導人賴清德，要記得祖先祖籍的存在，要有血濃如水、家國為念的從政思維，揚棄「台獨」，避免將台灣人民拖入泥濘沼澤裏，更不要為着一己政治權力的私利，扯着日本與美國的大腿不放，以為是貼身的鎮痛興奮膏，說實在，日本、美國等地，從來都不是「台獨」分子的家。歷史說明，日本要的是吞噬連台灣在內的全中國，而美國的偉大，要的是稱霸全世界，「台獨」向來都不是他們杯中的茶。

從中國歷史發展看，特別是近代以來，中國大陸與台灣休戚與共是常態，兩岸都是黃皮膚黑眼睛的中國人，是一家人，可親可愛可敬。中華民族偉大復興，彼此有同感、共鳴、共榮，也有共同的責任維護與促進。

文：何漢權

作者為國史教育中心（香港）校長，長期關注學生全人成長及教學專業發展課題。

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