親子育兒｜父母必學培養手足感情 5方法｜家長教室

提到兄弟姊妹的相處，很多家長腦海就會浮現搶玩具、爭取關注、互相告狀的情景。其實，手足衝突不等於不愛，要培養感情，家長的角色關鍵在於「把衝突變成學習機會」，而不是用批判去拉遠他們之間的距離。

拿捏公平與公正

提到兄弟姊妹的相處，很多家長腦海就會浮現搶玩具、爭取關注、互相告狀的情景。（示意圖）

手足之間很容易把家長的反應解讀成「誰比較受重視」。若家長只用「大讓小」、「小的比較需要關注及照顧」這類排序定性，子女會覺得自己被身份標籤。建議家長把注意力放在「行為與後果」上，「在家裏我們用輪流與提出請求的方法解決問題」。家長需要拿捏「公平」與「公正」，理解孩子的個別需要及差異、肯定每個子女的努力，並用一致的原則處理事情。家長可用一個簡單及可重複的流程：

停止衝突：先確保安全，必要時將孩子分開，冷靜片刻，避免一邊制止一邊喊叫，否則孩子只會更激動。 分清角色：分別聽孩子說：你覺得發生了甚麼？你當時想要甚麼？你害怕甚麼？家長可用提問取代審問，例如：「如果重來一次，你會怎樣說/怎樣做？」 澄清事實：把討論拉回具體行為與影響：「你把他的積木推倒了，他失望，而且遊戲停下來。」避免判定誰對誰錯的情緒標籤。 修復：讓孩子做修復，而不是只等家長「判刑」。家長可作出引導：道歉怎麼說？玩具怎樣輪流玩？若下次再忍不住，用甚麼替代行為？ .關係連結：衝突處理後，可以在平靜時補一句：「剛才我們把問題解決了，你們是否願意再一起玩，看看輪流的方法好不好用？」讓孩子知道衝突後仍能回到連結，而不是永遠停留在責怪。

培養手足感情，是讓他們在衝突中學會尊重、表達與修復。家長要做的不是裁判誰對誰錯，而是用一致的原則及方法，讓每個孩子都能感到自己被重視，當孩子感受到自己被理解、被尊重，也看見家長用同一套原則處理，他們才會把彼此視為同伴，從而建立良好的手足關係。

（歡迎讀者就有關內容，致電香港青年協會家長全動網熱線：2402 9230，查詢時間為星期一至五上午9時至晚上6時）

文：韓詠芝

本欄由香港青年協會家長全動網社工及嘉賓輪流執筆，與讀者分享親職教育經驗；本文作者為韓詠芝姑娘。

原文標題為〈培養手足感情：家長不是裁判而是「連結者」〉

延伸閱讀：

親子育兒｜陪孩子走過青春期的3個方法｜家長教室

親子育兒｜孩子屢勸不改點算好？必學4招親子溝通技巧｜家長教室