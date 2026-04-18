中史｜華夏文明發祥地︰山東 介紹文化/史事/文學作品｜星島教室

戰國時期，「山東」指崤山、華山以東的地區；唐宋以來，則指太行山以東的廣闊土地。金朝大定八年（1168年）設山東東路及西路，「山東」正式成為行政區劃名稱。明代置山東行省，後改山東布政使司。清代設山東省，山東巡撫為長官，省會定於濟南。日後的山東省及其省會基本如此。

地貌與文明起源

泰山摩崖石刻

山東西面陸地與河北、河南、安徽、江蘇四省毗鄰；東面山東半島直插入海與朝鮮半島和日本列島隔海相望；北岸與遼東半島成環抱狀，形成渤海。黃河下游流經山東，形成沖積平原，再從北面的東營市出海，形成黃河三角洲。中部山地丘陵地區，有沂山、魯山、蒙山等，而最著名的則是泰山，海拔高於1500公尺，是五嶽之首，又稱「東嶽」。東面半島地帶，海岸線曲折綿長、島嶼林立。

山東是華夏文明的發祥地之一。早在舊石器時期，已有沂源猿人在此居住。新石器時期，具代表性的大汶口文化及龍山文化也發源於此。傳說五帝之一的少昊，便是活動於山東西南部一帶。山東也是商王朝的活動地區之一，在長期定都殷之前，庇（鄆城）及奄（曲阜）曾是商的首都。上古以來，山東東部是東夷的勢力範圍。東夷人善弓箭，製陶技術高超，也是最早使用銅和鐵的部族。

齊魯文化

孔廟大成殿孔子牌位

東夷長期與商王朝結盟。周武王伐紂滅商，並進行第一次封建。紂王子武庚封於殷，為防殷人，又封管、蔡、霍監視之。武王死，成王繼位，周公輔政，引起「三監之亂」。當時武庚聯繫東夷的奄、薄姑等部反叛。周公東征三年終於平定亂事。為了更有效控制東部，封兒子伯禽於奄，建魯國；又封姜尚子呂伋於薄姑，建齊國。齊魯文化由是發韌。

齊以東夷文化為主，周文化為輔，偏重功利及理性，孕育了兵家孫武、孫臏，名家公孫龍，陰陽家鄒衍等；而魯以周文化為主，東夷文化為輔，誕生了儒家及墨家。孔子出於魯，孟子出於鄒，建立了早期的儒家思想體系。漢武帝「罷黜百家，獨尊儒術」，又到泰山進行「封禪」活動，使發韌於鄒魯的儒家思想成為二千年來的統治思想。

經濟及文學經典

秦漢以來，山東的經濟文化極為發達。漢末有經學大師何休與鄭玄；魏晉的文學家有孔融、王粲、左思等；而東晉時期的王導、王敦、王羲之也出於山東望族琅琊王氏。隋唐以來，山東經濟支撐着皇朝的發展。隋文帝建廣通渠有效把山東物資運往關中地區。唐代青州的仙紋綾和兗州的鏡花綾馳名中外，使山東成為「絲綢之路」的最東端。

明清以來，京杭大運河的開通，山東成為重要的中點站，發揮了滙聚南北的功能。明成祖「靖難之變」，為鐵鉉拒於濟南，至今大明湖畔尚有鐵公祠祀之。施耐庵、羅貫中等據宋代宋江36人在山東滸泊梁山聚義史事寫成小說《水滸傳》；孔尚任也寫成《桃花扇》記錄南明朝代更替的傳奇；蒲松齡乘淄博交通要衝之便，採訪南北旅人，寫成《聊齋誌異》。

緊扣國運的近代

鴉片戰爭後，大清屢受列強侵犯，因而推行「洋務運動」，建立一支當時規模號稱亞洲第一的北洋海軍，總部設在山東威海衛。1894年，「甲午戰爭」爆發，北洋海軍全軍覆沒，大清被逼與日本簽訂《馬關條約》。1898年，德國及英國先後租借了膠州灣及威海衛。德國在青島建立總督府，把勢力逐漸擴及山東半島。他們也在青島創建啤酒廠，出產馳名的青島啤酒。英國人則派香港輔政司駱克管治威海衛，並在那裏招聘壯健青年到香港當警察，稱為「魯警」或「山東差」。

第一次世界大戰爆發，日本聲稱向德國宣戰而派兵進駐山東。戰爭結束，召開「巴黎和會」，中國作為戰勝國之一，期望收回山東權益，但列強包庇日本，因而爆發了「五四運動」，中國與會代表顧維鈞拒簽和約，山東問題成為懸案。1922年，中國代表團出席「華盛頓會議」，冀向日本收回山東。代表團秘書長刁作謙察覺列強依舊包庇日本，於是憤然宣告辭職並招來國際傳媒公告此事。在美國的調停下，日本最終交還青島及膠濟鐵路等權益。

如今，山東省常住人口超過1億。2004年工業產值和利潤曾超過廣東，成為中國第一工業大省。山東較多大型企業，被稱為「群象經濟」。2023年，生產總值位列全國第3名，人均總值位居全國第11位。

冷知識BOX：山東「品牌」

青島啤酒博物館

青島啤酒：創立於1903年，由德、英商人在青島建廠，是中國歷史最悠久的啤酒品牌之一，歷經德國、日本殖民時期。1949年後收歸國有，現為全球知名啤酒品牌，產品行銷世界百餘國。 香港的「魯警」：1920年代起英國殖民政府從山東威海衛招募華人警察，以體格健壯、紀律嚴明著稱，多駐守邊境及新界。香港前特首梁振英的父親梁忠恩（又名梁澤元）便是在那個時期被招募來港。

歷史思與行

德國青島總督府舊址

山東的文化淵源，如何孕育儒家思想的誕生？ 山東的地理位置，為何會引起德國、英國及日本等列強的覬覦？

本欄逢周一刊出，由教育評議會邀請資深中小學教師及校長撰寫。

文章以生動有趣的方式，透過中國節氣氣候、各地風土民情及歷史人物故事，帶領讀者探索中國文化與歷史的奧妙。

文：聖馬可中學中國歷史科科主任陳仁啟

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