在教育界，幾乎每一位老師都懷抱着一個信念：自己的教學方法，必定能夠照顧學生的學習差異，並且讓他們愛上所教的學科，進而燃起持續追求知識的熱情。這份堅持，是教育工作者的初心，也是推動我們在課堂上不斷嘗試與創新的力量。

故事與考試巧妙結合

考試後，她竟然露出喜悅的笑容，因為爸爸出的題目正好覆蓋她所溫習的範圍。（示意圖）

然而，當這份信念走進家庭，情況卻往往截然不同。俗語有云：「能醫不自醫。」作為一名教了20多年的老師，我在面對大小寶貝安滌的考試與測驗時，竟然不得不暫時放下身段，承認力有未逮。

事實上，任何專業人士在處理自己家庭的相關事務時，難度與挑戰往往比面對外界更大。當我被要求幫忙孩子溫習某些科目時，初時以為只是「小兒科」，尤其是小學的人文科。可是，真正教導與令孩子掌握，卻是兩回事。直到我深入了解課程內容，才驚覺小學人文科已涵蓋唐朝廣州作為國際貿易中心、阿拉伯商人對中國經濟的貢獻、遣唐使的文化交流等複雜議題，遠非我想像般簡單。

至於大寶貝的中一中史，我原以為自己課堂上的PPT生動有趣，但結果是拿捏不到重點，完全觸摸不到考試核心。幾次挫敗後，幸好有知己提醒我：「你講故事好叻，但考試係另一回事。」這句話令我如夢初醒。於是我硬着頭皮，根據老師所發的考試重點，為大寶貝編製了一份模擬試卷。考試後，她竟然露出喜悅的笑容，因為爸爸出的題目正好覆蓋她所溫習的範圍。那一刻，我深深體會到：教育的方式必須因材施教，故事與考試並非對立，而是需要巧妙結合。

在這過程中，我想起宋代朱熹的《訓學齋規》：「余嘗謂，讀書有三到：心到，眼到，口到。」孩子的學習，並非只是被動接受，而是要全心投入，眼觀耳聽，並能出口成誦，方能真正掌握知識。另一句「凡事皆有極困難之時，打得通的，便是好漢」更提醒我，學習的道路必定充滿挑戰，父母與老師的角色，正是陪伴孩子跨越這些困難。

教育的本質，不在於誰能獨力完成所有，而在於如何善用資源，讓孩子在不同的學習場景中得到支持。朱子說：「立志不堅，終不濟事。」作為父親與老師，我的志向就是希望孩子能在學習中找到樂趣，並在困難中磨練毅力。這份志向，或許教育是父母與老師共同的修行。

電郵：[email protected]

文：梁超然

作者為寧波第二中學校長，熱愛文史，以范仲淹王安石梁任公為師，心懷大同，踐行人人為我我為人人。

原文標題為〈教師的堅持與父親的自省〉。

延伸閱讀：

梁超然 - 擁抱AI新時代：從「超然拉打」到親子教育的啟示｜雪中送炭

親子旅行 家長自製快樂？孩子歡樂回憶？｜雪中送炭