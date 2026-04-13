AI大潮下的歷史教育 如何確保資訊真確性？｜青史劄記

人工智能（AI）發展蔚然成為一股新的社會風潮。讀者無疑已經聽過不少大量生成式人工智能程式名稱，或許也有一些使用體驗。AI在製作短片相片、處理大量資料方面，顯著提高了人們的工作效率。面對這種AI大潮，歷史教育又能如何與時並進？

應培養判斷能力

在歷史研究應用AI時，應該注意資訊真確性。網上圖片

生成式人工智能軟件在提供資料、整合和分析一些內容的時候，為使用者帶來莫大的幫助。一機在手，人們只需要簡單輸入幾個問題和指令，就能完成資料搜集和基本分析的目標。

基本上，這些軟件看起來是無所不知，能回答大部分基礎問題。常說歷史教育最基本的就是認識史實、了解過去所發生的事情。這些AI工具無疑能提高學習效率和體量，有助學生掌握新的知識，擴寬知識庫。

可是，正如人們過去多年使用搜索引擎一樣，網絡資訊的真確性是一大疑問。儘管AI能綜合大量數據分析，這些軟件提供的時、地、人、事或許也會出錯。所以，不論是在中學還是大學教育層面，歷史教育工作者應培養學生的判斷能力。

舉個例子，學生在AI軟件輸入幾個關鍵詞和歷史問題後，應該參考更多可靠的一手或二手資料，判斷軟件提供的歷史資訊是否準確無誤。老師在這個過程之中，可加以引導學生如何判斷AI軟件的說法是否準確。這種學習態度，不僅僅適合學習歷史，也適合學習其他文理科目。這是因為學生在學習中，追求知識的準確性和理解背後的原理或理據，本身就是一種科學的學習態度。

在中學層面，學校可以加強有關的教育活動，將歷史和科技應用結合起來。一方面，這種創新的教學方法為歷史教育引入新的學習和教學體驗；另一方面，學生同樣感受到歷史教育是可以與時並進，與科技發展並駕齊驅。

當然，學習歷史不能只靠科技，還需要學生和老師們一起努力、應付學習上面對的困難。因此，只要有適切的引導和支援，科技應用相信是提高學生學習興趣的一大方法。

文：張瑋宗

作者為青年史學家年獎2019得主，國史教育中心（香港）青年組委員，香港大學哲學碩士生（中國歷史與文化課程）。

原文標題為〈AI大潮下的歷史教育〉。

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