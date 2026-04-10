浸信會呂明才中學駐校藝術家李香蘭 帶學生落區體會創作樂｜專訪

今年駐校藝術家之一的李香蘭，是本地知名繪本家，畫作以鄉村故事為主，曾出版《上．下禾輋》繪本。她土生土長於沙田下禾輋，首次到浸信會呂明才中學教授寫生，並與學生共同創作「沙田版清明上河圖」，直言別具意義。「今次10節課堂中，有9節是户外寫生，我們去過城門河、瀝源邨、下禾輋、圓洲角、沙田獅子亭、道風山以及校內寫生。很難得學校讓學生走出課室學習。」

欣賞教師藝術熱誠

李香蘭分享，9節寫生課後，學生竟養成習慣，堅持帶着繪畫簿外出，每當看到有趣事物就即時畫下來。「繪畫就是這樣。」她認為，這種安排能讓學生真正融入自己生活的社區，全情投入去感受周遭環境。

在寫生過程中，她帶領學生走到瀝源邨的舊式店舖，與老闆閒聊；又走進她居住的鄉村，感受鄉郊的寧靜魅力。學生們因此專注捕捉不同細節——有的畫各式樹木、周遭的貓貓狗狗、士多老闆、餐廳伙記，也有學生畫社區長者。「有學生告訴我，他們住了沙田多年，也不知道有這些地方。世界及創作很大，我們其實很渺小。」這正是她最想帶給學生的體會。

對於浸信會呂明才中學重視視藝教育，李香蘭十分欣賞及認同，尤其感受到老師們對藝術的熱愛。「教職員給我的感覺是很喜歡藝術，我也希望透過課堂，感染學生熱愛藝術創作。」因此，她在課堂上並不特別強調繪畫技巧，而是引導學生走進社區，與人真正接觸，細心觀察花草樹木、人與動物，感受生活的環境，從而體會創作的快樂。「今次我特別要求學生用科學毛筆繪畫，關鍵在於落墨不要太多，否則圖像就如『燒焦』了一樣。」她最希望同學學會的，是透過藝術重新發現身邊的世界。

寫生獲益良多 學懂細看世界

跟隨駐校藝術家李香蘭完成10節課堂的中四視覺藝術科學生，均認為收穫豐富，除了學到繪畫技巧，亦學到如何品評藝術，以及怎樣細心察看身邊的事物。學生譚曉賢表示，「最大的得着是可以仔細觀察不同事物。例如畫小狗，第一眼只覺得可愛，再細心看，會留意到牠毛色深淺不一、眼睛高光的位置等細節。這讓我學會從多個層面深入觀察事物。」

另一學生黃睿俊主要繪畫樹木，他分享，「寫生最特別之處，是看到景物後能很快畫下來，讓我學會用另一種方式記錄身邊的事物。」他亦對品評藝術有另一番體會。「不同事物都可有不同看法及表達方法，從中亦可了解藝術家的個人風格。」

學生盼當視藝老師

校內美術學會主席饒世康則視李香蘭為目標和榜樣。「我希望將來成為中學視藝科或宗教科老師。從李香蘭的上課方式，我看到她與學生關係密切，課堂氣氛輕鬆有趣，這種教學讓師生交流更多。我期望將來也能與學生有深切交流。」他續指，「李香蘭教我們更細心察看身邊的事物，留意生活中的細節。現在我搭車上學或外出時，都會特別留意沿途風景，以及身邊社群的生活習慣，不再只是走馬看花地看世界。」

記者：蘇麗珊 攝影：盧江球

部分圖片：受訪者提供

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