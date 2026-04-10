浸信會呂明才中學推藝術教育 走廊化身展區提升生活層次｜專訪

去年行政長官在《施政報告》中提出加強文化藝術發展，推動文創產業多元成長。近年不少學校積極發展藝術教育，沙田區的浸信會呂明才中學可說當中的佼佼者。該校除了在兩年前，把校內一條走廊改建為藝術展示區外，早在2008年開始，就每年舉辦「呂中藝術節」，今年更邀請了知名繪本家李香蘭與學生共同創作，以「沙田寫生」為主題，透過藝術連結社區。校長溫家傑表示，「生活不止是工作、讀書和家庭，還應包括藝術、閒暇與運動，希望學生的生活能多一個層次。」

沙田寫生 連「藝」社區

浸信會呂明才中學自1978年創校以來，一直重視全人發展，強調活動與學業並重。因此，在周一至四放學後，均為學生安排課外活動，包括足球、跳舞、音樂及藝術創作等。自2008年起，每年4至5月，就會舉行「呂中藝術節」，活動包括展覽、話劇、舞蹈、音樂表演，以及為中四及中五全體學生舉辦插畫、紮作等工作坊；甚至有肚皮舞、爵士舞等表演，讓學生接觸不同類型的藝術。校長溫家傑表示，希望學生在閒暇時喜歡看展覽、欣賞劇場或跳舞，「讓生活多一個層次，不止是工作、讀書和家庭，更有享受生活的空間。」

2023年起，學校增設「駐校藝術家」計劃，經費主要來自教育局「全方位學習」津貼，以及家長和校友捐款。而藝術家由老師邀請，每年1至4月，讓藝術家入班授課約10節，曾參與的藝術家包括書法藝術家徐沛之、攝影師Samson Wong、陶瓷藝術家陶啟安及繪本畫家John Ho等。

今年，駐校藝術家為居於沙田的李香蘭，以及工作室設於沙田附近的黃進曦，創作主題是「沙田寫生」。溫家傑表示，「藝術可以跟社區連繫，把社區引進來，也帶出去。」其中一課，就是讓中四、中五有選修視覺藝術的學生，與兩名藝術家及老師到沙田獅子亭、道風山寫生，也從高處眺望沙田景色，讓藝術連結社區。在本月27日至5月30日，兩名藝術家與學生共同創作的作品，將在校內新設的藝術展示區公開展出，屆時公眾可預約到校，欣賞藝術家與學生的共同創作，從中發掘沙田的另一面。

辦校友展 拓闊眼界

如果形容「駐校藝術家」為推動藝術教育的軟件，學校近年啟用的藝術展示區，就是重要的硬件。浸信會呂明才中學的新翼校舍在2019年啟用，惟不久就遇上疫情，學校數度停課。待2023年疫情結束後，校方希望翻新舊有空間，讓學生不止埋首書本，更可享受校園「生活」，加上當時藝術品展示空間有限，視覺藝術科主任霍瑞棠遂與校長商討翻新工程。溫家傑認為，生活應融合藝術、休閒與運動等多元素，因此決定將2樓的走廊，逐步打造成集展示、交流與放鬆於一身的區域。在翻新計劃完成後，翌年更首次用作舉辦「校友展」，為師生提供喘息和交流空間。

藝術展示區命名「Imaginar」，中文為「你想點」，靈感來自校長和老師共同理念。霍瑞棠希望藉此鼓勵學生大膽表達創意與個性。「Imaginar」取自西班牙文，意為想像，寓意「學生想創作甚麼？作品背後又有甚麼訊息？」展區標誌由霍瑞棠及視覺藝術科老師鍾栢熹共同設計，以小點延伸至雲朵，象徵創意從萌芽到茁壯。霍瑞棠表示，展示區每年持續優化，正如藝術氛圍般慢慢昇華。

「Imaginar」誕生後，校長一度擔心如何定期有新展覽。於是，霍瑞棠想到一班從事藝術創作的校友，遂主動聯絡他們，構思舉辦「校友展」，至今已舉辦了兩屆，包括「第一屆呂中校友展『Side by Side』」，展出校友龐穎希的插畫作品；去年舉辦的「第二屆呂中校友展『最燦爛花火』」，則邀請了校友藝術家丘國強與約40名中一至中四學生共同創作。溫家傑認為，藝術家校友是現屆學生的榜樣。「有家長覺得藝術發展空間有限，但看到校友分享心路歷程後，會讓家長多一個角度思考子女的職業方向。透過欣賞藝術家的作品，不僅帶來工作經驗分享，更能開闊同學眼界。」

記者：蘇麗珊 攝影：盧江球

部分圖片由受訪者提供

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