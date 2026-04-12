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笨泥爸爸 - 征服雞公嶺｜父中作樂

知識轉移
更新時間：12:00 2026-04-12 HKT
發佈時間：12:00 2026-04-12 HKT

校友聚會，許久未見的舊同學問我：「退休了沒有？」我答：「還早呢，不過在湊仔界算是退了。」兒子20多歲了，想不退還得退。

舊同學續問：「那麼還有甚麼心願未了？」容我想想：既然我認為人生最大的兩項挑戰（供樓和育兒）都算完成，也是時候尋找其他挑戰，令生活保持樂趣。立即想到一個未了願：征服雞公嶺。

登雞山嶺如養兒育女

由於四面無遮無掩，風吹日曬雨淋下，山上泥土風化嚴重，上山落山都是既漫長又難以立足的泥坑路，應驗「上山容易落山難」的俗語。（資料圖片）
由於四面無遮無掩，風吹日曬雨淋下，山上泥土風化嚴重，上山落山都是既漫長又難以立足的泥坑路，應驗「上山容易落山難」的俗語。（資料圖片）

我愛行山，香港境內的大小著名山峰，如大帽山、鳳凰山、獅子山、飛鵝山等都登過頂，偏偏這座橫亙在大西北的山嶺，卻連山腳都未接近過。為甚麼？

雞公嶺不是香港最高峰，但難行程度甚高。它的西邊山徑入口在元朗逢吉鄉，登山者差不多要由地平面高度起行，翻過幾個300米以上的山峰，才可到達海拔585米的最高峰——羅天頂，算一算等於攀爬逾200層樓的高度。

未完，登頂興奮過後，你要在腳軟的情況下，走距離相若的下山路，下降同樣的高度，到達東邊出口粉錦公路，才可離開。中途想打退堂鼓嗎？對不起，南北兩邊只有更難行的數條小徑供撤退。最逼不得已的離場方法，是打電話報警求救，由直升機接走。

由於四面無遮無掩，風吹日曬雨淋下，山上泥土風化嚴重，上山落山都是既漫長又難以立足的泥坑路，應驗「上山容易落山難」的俗語；山坡大部分只是覆蓋薄薄一層植披，甚少枝葉茂盛的樹木，太陽暴曬時想找個遮陰的位置，甚難；加上山中沒有任何店舖和補給點，全程只能自備糧水。

登此山就如養兒育女一樣，既踏上了征程，那便把你所有勇氣和力氣都拿出來，一往無前。

為何要征服它？多年前，我曾到山下八鄉參觀某間小學，抬頭便被它驚艷到。然後西鐵通車，從錦上路到元朗一段路，雞公嶺一直在我右面視線里向我招手。我曾經跟兒子說：「終有一天要征服這座山。」過程又是一段奇遇，下期續。

文：笨泥爸爸 

作者為資深兒童傳媒人，《親子王》前主編，分享如何做個快樂孩子的快樂父親。

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